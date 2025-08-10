RC Strasbourg. Combien vaut le 11 type de la saison 2025-26 ?

Valentin Barco est l’une des nombreuses recrues de l’été du RC Strasbourg.

Restons fidèles à l’adage – « C’est à la fin du bal que l’on paie les musiciens » – avant d’être trop affirmatif, mais à ce stade très avancé du mercato estival, le RC Strasbourg réussit la campagne de recrutement la plus ronflante du football français. Pour la première fois dans son histoire, le club alsacien a franchi le seuil des 100 millions d’euros d’indemnités investies sur une même saison.

Cela traduit les hautes ambitions de l’équipe que coache Liam Rosenior et son gros potentiel. Avec peut-être le bémol de l’expérience, car tous les transferts enregistrés dans le sens des arrivées sont des joueurs de 22 ans et moins. C’est aussi, à l’inverse, l’occasion pour le club de réaliser de très grosses plus-values si les prospects ciblés sont à la hauteur des attentes.

Un onze type valorisé à 174 millions d’euros

Le onze type du RC Strasbourg tel que le donne L’Equipe vaut 174 millions d’euros au cumul, d’après les estimations de Transfermarkt. Soit un joueur valorisé à la moyenne de 15,8 millions d’euros. Guéla Doué, Ismaël Doukouré et Sebastian Nanasi s’en approchent le plus. Ce collectif est compact, il n’y a pas de joueur ultra-dominant comme pour d’autres en Ligue 1.

Aux extrêmes, Dilane Bakwa et le capitaine Emanuel Emegha ont les estimations les plus fortes à 25 millions d’euros et Andrew Omobamidele la plus modeste, à 8 millions d’euros.

Combien vaut le 11 type de la saison 2025-26 du RC Strasbourg ?

Mike Penders = 12 M€

Guéla Doué = 18 M€

Andrew Omobamidele = 8 M€

Ismaël Doukouré = 18 M€

Dilane Bakwa = 25 M€

Mathis Amougou = 10 M€

Valentin Barco = 12 M€

Diego Moreira = 18 M€

Félix Lemaréchal = 10 M€

Sebastian Nanasi = 18 M€

Emanuel Emegha = 25 M€

Total = 174 M€