RC Lens. Un nouveau sponsor premium sur le maillot des Sang et Or

Murprotec occupera l’espace au dos du maillot du RC Lens pour les deux prochaines saisons.

Le Racing Club de Lens vient d’officialiser l’arrivée d’un nouveau partenaire premium pour les deux prochaines saisons. Murprotec, spécialiste européen du traitement de l’humidité, s’affichera désormais sur le haut du dos des maillots des équipes premières masculine et féminine lensoises.

L’accord lie les deux entités jusqu’en 2027. Murprotec, entreprise active depuis plus de 70 ans dans le traitement de l’humidité et la rénovation de l’habitat, dispose de 65 agences en France, dont trois implantées dans le Pas-de-Calais : Cucq, Thélus et Vitry-en-Artois. La société, qui se positionne comme leader européen dans son secteur, aura son logo sur les maillots de l’équipe masculine professionnelle ainsi que sur ceux de l’équipe féminine évoluant en Première Ligue.

L’association de deux marques d’un même territoire régional

Benjamin Parrot, directeur général du RC Lens, souligne par communiqué l’attractivité du club et la cohérence de ce rapprochement avec une entreprise « ambitieuse et innovante » partageant des « valeurs fortes ». « Aujourd’hui présents sur le maillot du RC Lens, nous unissons nos forces autour d’une même ambition : protéger, s’engager et viser la victoire », ajoute Garry Ordoner, le directeur général France et Suisse de Murprotec.

Ce partenariat s’inscrit dans la politique du RC Lens de développer ses liens avec les entreprises locales.