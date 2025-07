RC Lens. Un nouveau partenaire signé pour trois ans

Le RC Lens et Adecco unis jusqu’en 2028.

Le Racing Club de Lens et Adecco ont signé un accord de partenariat pour une durée de trois ans. Cette collaboration, accompagnée par l’agence Sportfive, unit le club artésien au réseau d’agences emploi intérimaire en France. Le partenariat prévoit plusieurs initiatives concrètes. Adecco organisera des actions d’accompagnement vers l’emploi et créera des passerelles entre les jeunes talents et les entreprises locales.

Des activations auront lieu au Stade Bollaert-Delelis et lors du forum de l’emploi. L’entreprise apportera son expertise aux jeunes du centre de formation du RC Lens pour les sensibiliser aux enjeux du monde professionnel et aux perspectives de reconversion. Des actions de valorisation seront également déployées pour soutenir l’équipe féminine.

Adecco va mettre son expertise au service du RC Lens

Les équipes Adecco prendront en charge le recrutement et l’encadrement du personnel des espaces commerciaux officiels ainsi que des agents d’accueil pour les matchs à domicile du club lensois.

« Ce partenariat est concret et engagé, puisqu’il bénéficiera directement à de

nombreux Lensois et Lensoises à l’occasion du traditionnel Forum de l’emploi. Je me réjouis

également de voir qu’il profitera aux jeunes du centre de formation ainsi qu’à la section

féminine du club », détaille par communiqué le directeur général du club, Benjamin Parrot.

Cette collaboration s’inscrit dans la volonté du RC Lens d’être un club engagé et acteur de la vie locale. Le partenariat met l’accent sur l’insertion professionnelle, la formation et le renforcement des liens entre le monde du sport et de l’entreprise dans la région.