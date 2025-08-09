RC Lens. Thauvin la 10e, les 10 recrues les plus chères de l’histoire du RC Lens

Le RC Lens a fait des efforts pour recruter Florian Thauvin.

L’arrivée de Florian Thauvin au Racing Club de Lens marque une nouvelle page au chapitre du club artésien. L’international français, recruté pour 6 millions d’euros en provenance d’Udinese, s’inscrit dans le top 10 historique des transferts les plus onéreux de l’institution lensoise.

Avec son contrat de trois saisons courant jusqu’en 2028, Thauvin partage la dixième place du classement aux côtés de quatre autres joueurs ayant coûté la même somme au club nordiste. Cette somme relativement modérée pour un joueur de son calibre témoigne d’une opportunité de marché saisie par les dirigeants lensois.

L’ancien ailier olympien rejoint ainsi une liste éclectique où figurent des profils variés, de l’ancien international français Olivier Dacourt dans les années 2000 à l’attaquant ivoirien Ignatius Ganago plus récemment.

ELye Wahi garde la première place

Le classement des recrues les plus coûteuses illustre l’évolution récente du RC Lens sur le marché des transferts. Les investissements les plus importants datent des dernières saisons, avec Elye Wahi en tête à 30 millions d’euros, suivi de Loïs Openda (15,39 M€) et Andy Diouf (14 M€). Seul le troisième porte toujours le maillot sang et or.

Cette montée en gamme dans les recrutements accompagne la progression sportive du club, qui évolue désormais régulièrement dans le haut du tableau de Ligue 1. L’arrivée de Thauvin s’inscrit dans cette stratégie d’attraction de joueurs expérimentés pour consolider l’effectif artésien.

Les 10 recrues les plus chères de l’histoire du RC Lens

10=. Olivier Dacourt, du FC Everton (1999-00) = 6 M€

10=. Esteban Fuertes, de Derby County (2000-01) = 6 M€

10=. Sidi Keita, du RC Strasbourg (2006-07) = 6 M€

10=. Ignatius Ganago, de l’OGC Nice (2020-21) = 6 M€

10=. Florian Thauvin, de l’Udinese Calcio (2025-26) = 6 M€

9. Adam Buksa, du New England Revolution (2022-23) = 6 M€

8. Jeremy Agbonifo, du BK Häcken (2025-26) = 6,5 M€

7. Angelo Fulgini, du 1.FSV Mainz 05 (2023-24) = 7,2 M€

6. Samson Baidoo, du RB Salzbourg (2025-26) = 8 M€

5. Kevin Danso, du FC Augsburg (2021-22) = 8 M€

4. Seko Fofana, de l’Udinese Calcio (2020-21) = 8,5 M€

3. Andy Diouf, du FC Bâle (2023-24) = 14 M€

2. Loïs Openda, du Club Brugge KV (2022-23) = 15,39 M€

1. Elye Wahi, du Montpellier Hérault SC (2023-24) = 30 M€