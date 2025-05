RC Lens. Quel sera le prochain club de Will Still selon les bookmakers ?

Quel futur pour Will Still sur le départ du RC Lens ?

Alors que Will Still vient tout juste d’annoncer son départ du RC Lens après une seule saison à la tête du club artésien, les bookmakers britanniques s’intéressent au devenir du technicien belge car ce dernier a exprimé son souhait de traverser la Manche pour se rapprocher de son épouse, souffrante.

Selon les cotes actuellement proposées sur le marché anglais, Southampton apparaît comme le grand favori pour s’attacher les services du coach de 32 ans. Le club, qui va descendre en Championship (2e division anglaise), est largement en tête des pronostics avec des cotes oscillant entre 1,67 et 2,25 selon les opérateurs sportifs.

Loin derrière les Saints, Norwich City se positionne comme un outsider crédible, proposé à une cote moyenne de 13,00. Le club des Canaries, également pensionnaire de Championship, cherche à retrouver l’élite anglaise après plusieurs saisons de yo-yo entre Premier League et deuxième division.

Will Still a le foot anglais en adoration

Hull City complète le podium des destinations les plus probables avec une cote uniforme de 26,00 chez tous les bookmakers. Plus loin dans la hiérarchie des pronostics, on retrouve Leicester City, Queens Park Rangers et West Bromwich Albion, tous cotés à 34,00, tandis que les Glasgow Rangers semblent être l’option la moins probable avec des cotes grimpant jusqu’à 67,00.

Cette orientation vers l’Angleterre confirme la volonté personnelle exprimée par Will Still au moment de son départ du RC Lens, où il a pourtant réalisé une saison globalement positive, ponctuée par une démonstration de force face à l’AS Monaco (4-0) lors de l’ultime journée de Ligue 1. Sa connaissance approfondie du football anglais, sa maîtrise parfaite de la langue et ses racines familiales outre-Manche font de lui un candidat naturel pour ces clubs britanniques en quête d’un entraîneur prometteur.