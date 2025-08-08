RC Lens. Quel numéro sur le maillot de Florian Thauvin ?

Nouveau maillot mais pas un nouveau numéro pour Florian Thauvin au RC Lens. – @RCLens

Un troisième champion du monde 2018 revient en France. Après Paul Pogba à l’AS Monaco, puis Olivier Giroud au LOSC Lille, Florian Thauvin s’est officiellement engagé avec le RC Lens, ce vendredi 7 août.

Florian Thauvin portera le 10 sur son maillot

L’ailier de 32 ans a paraphé un contrat de trois ans jusqu’en 2028, à l’occasion de se présentation, a été révélé le numéro qu’il portera au dos de son nouveau maillot de la couleur du sang et de l’or. Pour un joueur de son profil et poste, c’est du très classique puisqu’il a hérité du 10. Florian Thauvin l’avait déjà sur sa tunique au cours de sa dernière saison disputée avec Udinese Calcio, en championnat de Serie A.

Précédemment le numéro d’El Aynaoui au RC Lens

Auparavant, il avait hérité du 26, un numéro qui a aussi jalonné quelques saisons avec l’Olympique de Marseille. Au RC Lens, le 10 était précédemment celui de Neil El Aynaoui. Il est devenu vacant au départ du meneur vers l’AS Rome, plus tôt dans l’été.