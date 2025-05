RC Lens. Joseph Oughourlian réagit au départ de Will Still

Joseph Oughourlian a tenu à remercier publiquement son futur ex entraîneur, Will Still.

Au terme d’une saison riche en émotions, conclue en beauté par une victoire éclatante contre l’AS Monaco (4-0), le RC Lens tourne une page importante de son histoire récente. Will Still, arrivé il y a seulement un an à la tête de l’équipe, a annoncé son départ du club artésien pour des raisons personnelles.

Joseph Oughourlian salue le travail de Will Still

Le président et actionnaire Joseph Oughourlian s’est exprimé avec émotion sur cette séparation inattendue : « Je souhaite adresser un message tout particulier à Will, qui quitte le club pour des raisons personnelles. Son engagement et son professionnalisme ont marqué le vestiaire, le staff, et bien sûr, les supporters lensois. Merci Will, pour ton énergie, ton travail et ton dévouement au RC Lens. Tu vas nous manquer », a-t-il indiqué sur sa page Linkedin. Il n’en pas dit plus sur la suite qu’il allait donner, simplement précise-t-il : « Le club entre désormais dans une nouvelle page de son histoire, avec ambition et humilité ».

Will Still a annoncé son départ ce samedi, au cours de la conférence de presse d’après match. Sans évoquer autrement qu’à demi-mots les raisons de son départ, lui qui souhaite partir en Angleterre, se rapprocher de sa compagne qui lutte contre la maladie.

Une sortie réussie face à l’AS Monaco ce samedi

Malgré la brièveté de son passage dans le Nord-Pas-de-Calais, l’entraîneur de 32 ans aura marqué de son empreinte le club sang et or par son intensité et son approche moderne du jeu. Sous sa direction, Lens a terminé la saison en force avec cette démonstration contre le club de la Principauté lors de l’ultime journée de Ligue 1.