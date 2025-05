Rayan Cherki. Quel sera son prochain club selon les bookmakers ?

Rayan Cherki devrait quitter l’Olympique Lyonnais. Mais pour aller où ?

Samedi, dans la foulée du succès (2-0) de l’Olympique Lyonnais sur Angers SCO, le milieu offensif l’a annoncé du bout des lèvres : « C’était ma dernière, je pense, avec Lyon, mais je suis prudent car je sais ce que j’ai vécu l’été dernier, je sais par où je suis passé. Je verrai où le vent me mène, je suis fier de ce que j’ai fait pour l’OL. » Sans en dire (ni en savoir) plus sur son avenir.

Les bookmakers se posent aussi la question pour lui. Ceux d’Angleterre placent Liverpool comme le club le mieux placé pour s’attacher les services du tout nouveau international français (à tout le moins est-il dans la nouvelle liste de Deschamps, sans encore compter de sélection nationale). Les Reds sont cotés à 4, ce qui leur confère le statut de favori dans cette course au recrutement. Manchester United suit de près avec une cote oscillant entre 4 et 5 selon les opérateurs, suggérant que les Red Devils seraient également très intéressés par le profil technique du Lyonnais.

Malgré l’annonce de son départ, certains bookmakers n’écartent pas complètement l’hypothèse d’un rebondissement de dernière minute, à savoir qu’il reste à l’Olympique Lyonnais puisqu’il y est encore sous contrat jusqu’en 2026. C’est coté à 6, mais compte tenu de la valeur du joueur sur le mercato et la nécessaire levée de fonds du club rhodanien, cela paraît peu probable et à tout le moins devrait-ils être alors prolongé.

Le PSG est cité mais pas en favori

Parmi les autres prétendants sérieux, Chelsea (cote de 6 à 8) et Manchester City (cote de 8 à 10) semblent bien positionnés. La Premier League apparaît ainsi comme la destination privilégiée pour le milieu offensif formé à Lyon. Le Paris Saint-Germain, un temps cité en favori n’est plus proposé qu’ à une cote de 10, tout comme Newcastle qui pourrait offrir un nouveau challenge au joueur.

Si les clubs anglais dominent les pronostics, plusieurs grands clubs européens figurent également parmi les destinations possibles. Le Borussia Dortmund (cote 12 à 14), réputé pour sa capacité à développer de jeunes talents, pourrait être une option intéressante pour Cherki. Plus loin dans les cotes, on retrouve le Real Madrid et le FC Barcelone (20 à 25), ainsi que la Juventus Turin (33), des destinations prestigieuses mais considérées comme moins probables par les bookmakers.

Pour l’heure, Rayan Cherki a autre chose qu’un transfert à célébrer, lui qui fait son entrée ce mercredi dans le collectif des Bleus du football.