Qui va gagner la Coupe du monde des clubs selon les bookmakers ?

Le PSG est avec le Real Madrid favori de la Coupe du monde des clubs.

Dans deux jours, la nouvelle Coupe du Monde des Clubs FIFA débutera avec un format révolutionnaire à 32 équipes. Pour les opérateurs sportifs, cette compétition inédite représente un défi de taille : comment évaluer les chances de formations venues de six continents différents ? Leurs pronostics dessinent déjà une hiérarchie claire, avec quelques surprises notables.

Les bookmakers ont tranché : le Paris Saint-Germain et le Real Madrid partagent le statut de grands favoris avec une cote identique de 5,00. Pour le club parisien, tout frais champion d’Europe, cette reconnaissance vient couronner une saison exceptionnelle. Les opérateurs misent sur la dynamique positive des Rouge et Bleu et leur expérience récente des grands rendez-vous internationaux.

Le Real Madrid, malgré ses treize sacres en Ligue des Champions, n’effraie pas davantage les parieurs. Cette parité dans les pronostics reflète l’incertitude qui plane sur cette compétition au format inédit, où les références habituelles peuvent voler en éclats.

Juste derrière, Manchester City affiche une cote de 6,00 qui en fait le troisième favori de la compétition. Les Citizens, habitués aux sommets européens sous l’ère Guardiola, bénéficient de la confiance des analystes sportifs, en dépit de leur saison sportive plus délicate. Leur style de jeu polyvalent et leur expérience des grands rendez-vous plaident en leur faveur. Le Bayern Munich complète ce carré d’as européen avec une cote de 7,00, confirmant la domination attendue des clubs du Vieux Continent dans les pronostics.

L’armada européenne largement favorite des cotes

Au-delà du quatuor de tête, la hiérarchie établie par les bookmakers révèle une vision très eurocentrée de la compétition. Chelsea (11,00), l’Inter Milan (13,00), l’Atlético Madrid (15,00) et le Borussia Dortmund (24,00) occupent les places suivantes, reléguant les autres continents dans un second rôle. Cette perception s’explique par la domination historique des clubs européens dans les compétitions internationales, mais elle pourrait être remise en question par le format particulier de cette nouvelle mouture.

Parmi les outsiders crédibles, les clubs brésiliens tirent leur épingle du jeu. Flamengo (31,00) devance Palmeiras et Fluminense (51,00 chacun), tandis que Botafogo ferme la marche des formations brésiliennes avec une cote de 101,00. Ces cotes reflètent le respect accordé au football sud-américain, traditionnellement performant sur la scène mondiale. River Plate, seul représentant argentin dans cette tranche, affiche également une cote de 101,00, témoignant de l’estime portée au club de Buenos Aires malgré la concurrence féroce.

Les clubs de MLS partent avec des cotes élevées mais uniformes. Los Angeles FC et l’Inter Miami de Messi affichent tous deux 101,00, tandis que Seattle Sounders ferme la marche nord-américaine à 201,00. Les représentants asiatiques et africains héritent des cotes les plus élevées, synonymes de chances réduites selon les bookmakers.

Al Hilal (71,00) fait figure d’exception relative, bénéficiant peut-être de ses récents investissements et de l’arrivée de stars internationales. À l’autre extrême, Auckland City affiche une cote stratosphérique de 1501,00, illustrant le fossé perçu entre l’Océanie et les autres continents.