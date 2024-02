PSG: Salaire, valorisation, les chiffres de Marquinhos sur le mercato

Marquinhos a passé plus d’une décennie au service du PSG.

Voilà dix ans que Marquinhos a quitté pour la France et le PSG. Dix ans. A l’échelle du football, c’est un éternité. De jeune espoir à capitaine, le défenseur brésilien a campé tous les rôles, porté tous les costumes, mais ces dernières saisons, à mesure que Paris échoue dans sa quête à la Ligue des champions, son nom revient épisodiquement dans la liste de ceux qu’il faut changer. Et en même temps son expérience et sa connaissance du club et du football français sont-ils précieux.

Une décennie passée au PSG pour Marquinhos

Plusieurs clubs sont cités pour l’accueillir cet été. Plusieurs fois prolongé, Marquinhos l’a été pour la dernière fois au printemps 2023 et depuis, il est lié au PSG jusqu’en 2028. Pour les quatre ans qu’il reste à son contrat, Transfermarkt estime sa valorisation marchande à 60 millions d’euros, le Football Benchmark de KPMG à 57,4 millions , quand l’Observatoire du football CIES l’estime à plus de 30 millions d’euros.

A 29 ans, il a encore du temps pour boucler sa carrière

En tant que capitaine et patron de la défense parisienne, son salaire est ajusté à son statut. Il dépasse le million d’euros brut mensuels (14,4 M€ la saison) et il appartient aux joueurs les mieux payés du championnat de France de football. A 29 ans, il peut encore viser un ou deux gros contrats en Europe, avant peut-être comme d’autres, de voir encore plus gros sur le salaire, dans un pays loin du Vieux continent.