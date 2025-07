PSG – Real Madrid. La Coupe du monde des clubs change de ballon

Nouveau ballon pour la suite et la fin de la Coupe du monde des clubs.

Adidas change sa sphère pour la suite et la fin de la Coupe du monde des clubs 2025. Ce nouveau ballon sera utilisé dès la première demi-finale demain mardi 8 juillet entre Chelsea et Fluminense, puis lors de la seconde demi-finale le 9 juillet qui oppose le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, avant la finale prévue le 13 juillet au New Jersey.

Le ballon présente une version colorée de celui utilisé durant la phase de groupes. Son design rend hommage aux États-Unis avec des graphismes inspirés du patrimoine américain. Sur un fond nacré, il arbore des motifs angulaires aux bords irréguliers accompagnés d’étoiles et de bandes déconstruites en bleu, blanc et or. Le logo officiel « FIFA Club World Cup » apparaît en blanc et or.

Le ballon intègre un système de suspension central hébergeant un capteur de mouvement qui fournit des données sur tous les aspects du mouvement du ballon et fonctionne avec une batterie rechargeable par induction.