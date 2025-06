PSG. Qatar Airways dévoile un avion aux couleurs du PSG après son sacre en C1

Dans la foulée de la victoire historique du Paris Saint-Germain face à l’Inter Milan (5-0) en finale de Ligue des champions, Qatar Airways a rendu hommage au nouveau champion d’Europe en dévoilant une livrée spéciale aux couleurs du club parisien.

« Un vol de champion pour un club champion », proclame Qatar Airways dans son message d’hommage. La compagnie aérienne a créé cette livrée exclusive baptisée « PSG Champions » pour célébrer le premier sacre européen du club de la capitale. L’appareil arbore désormais les couleurs rouge et bleu emblématiques du Paris Saint-Germain, transformant l’un de ses avions en véritable ambassadeur volant du nouveau champion d’Europe.

Cette opération marketing d’envergure témoigne de la portée internationale qu’a acquise le PSG depuis ses récents succès, culminant avec cette victoire écrasante face aux Milanais samedi soir à Munich.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat majeur entre Qatar Airways et le PSG. Sponsor principal du club depuis la saison 2022-2023, la compagnie aérienne qatarie a récemment prolongé son engagement jusqu’en 2028, lors de la signature intervenue le 27 janvier dernier. Ce contrat représente un apport financier considérable de 70 millions d’euros annuels pour les finances parisiennes.

Au-delà du maillot parisien, Qatar Airways entretient des liens étroits avec le football européen. La compagnie figure également parmi les partenaires officiels de l’UEFA pour la Ligue des champions, et apparaît sur les maillots d’entraînement de l’Inter Milan, adversaire malheureux du PSG en finale. Cette triple présence lors de la finale illustre l’omniprésence de la marque dans le football continental.

A champion’s flight for a champion club.

Celebrating PSG’s historic UEFA Champions League victory, we have created this bold new exclusive livery that flies the PSG champions.#FlyTheChampions #QatarAirways #PSG #UCLxQR pic.twitter.com/FFtOqjN5Zc

— Qatar Airways (@qatarairways) May 31, 2025