PSG ou Inter Milan, qui va gagner la Ligue des champions selon les bookmakers ?

Le PSG affrontera l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions.

À l’approche de la finale de la Ligue des champions qui opposera le Paris Saint-Germain à l’Inter Milan le 31 mai prochain à Munich, les bookmakers ont déjà établi leurs cotes. Et selon les opérateurs sportifs, c’est bien le club parisien qui part favori pour soulever la coupe aux grandes oreilles.

Après avoir écarté Arsenal en demi-finale (3-1 sur l’ensemble des deux rencontres), le PSG semble avoir conquis la confiance des parieurs. Les statistiques sont éloquentes : 78% des mises vont sur une victoire parisienne dans le temps réglementaire, contre seulement 20% pour l’Inter Milan, pourtant impressionnant face au FC Barcelone.

Cette tendance se reflète dans les cotes proposées : 2,08 pour un succès du PSG, contre 3,05 pour une victoire des Nerazzurri. Le match nul, coté à 3,22, ne recueille que 2% des pronostics, signe que peu d’observateurs envisagent une prolongation pour départager les deux équipes.

Sur le marché de la « victoire finale », qui inclut les éventuelles prolongations et tirs au but, la tendance est identique. Le Paris Saint-Germain est proposé à 1,61 contre 2,13 pour l’Inter Milan. Un écart significatif qui témoigne de la confiance accordée aux hommes de la capitale française pour décrocher leur premier titre dans la compétition.

Une victoire 1-0 du PSG ou un nul 1-1 dans les 90 minutes

Dans la catégorie des scores exacts, les bookmakers imaginent plutôt une victoire maîtrisée du PSG. Le 1-0 en faveur des Parisiens est coté à 7,10, juste devant le 2-0 à 7,85. Le scénario d’une large victoire 3-0 semble moins probable avec une cote de 15,80.

Côté italien, les opérateurs envisagent principalement une victoire 1-2 (cote de 8,45) ou 0-1 (cote de 8,80). Une victoire plus large 0-2 paraît moins envisageable avec une cote à 12,00. Parmi les matches nuls, le 1-1 est considéré comme le score le plus probable (5,05), loin devant le 0-0 (9,50) et le 2-2 (10,50).

Ces pronostics semblent privilégier le talent offensif et la dynamique actuelle du PSG, qui a impressionné tour à tour contre les clubs anglais. Toutefois, l’Inter Milan, fort de ses trois sacres historiques dans la compétition et de sa solide prestation contre le FC Barcelone, pourrait bien déjouer les statistiques.

À Munich, c’est l’ambition parisienne de décrocher un premier titre européen qui se heurtera à l’expérience italienne. Une chose est sûre : à en croire les bookmakers, nous assisterons à une finale disputée mais avec un léger avantage pour le club de la capitale française.