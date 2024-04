PSG-OL: Ça rapporte combien la qualif’ en finale de la Ligue des champions féminine ?

Il y aura une équipe française en finale de la Ligue des champions féminine, reste à savoir laquelle du PSG ou de l’OL.

Commençons pas la bonne nouvelle : il y aura forcément un club français présent en finale de la Ligue des champions féminine, le 25 mai au stade San Mamés, à Bilbao, en Espagne. La mauvaise est qu’il n’y en aura qu’un, alors que deux sont encore qualifiés au stade des demi-finales. Entre le PSG et l’OL, lequel sera au rendez-vous ?

Le PSG et l’OL s’affrontent pour un place en finale

Premier élément de réponse ce samedi, à l’issue du match aller à disputer à Lyon, sur la pelouse du Groupama Stadium où près de 40 000 spectateurs sont attendus. Le retour se jouera le dimanche 28 avril au Parc des Princes. L’enjeu de ce duel franco-français est sportif, peut-être plus que financier à la lecture de la grille de répartition des gains, tel que le prévoit l’UEFA.

Une prime de 200 000 euros de plus à l’équipe qui se qualifiera

Pour une place finale, elle verse en effet 200 000 euros à l’équipe qui sera défaite et 350 000 euros à celle qui s’adjugera la trophée. Cela venant toutefois compléter les primes précédemment gagnées entre part commune aux équipes et bonus à la performance en phase groupes puis lors des éliminatoires. A ce stade, selon nos calculs à Sportune, le Paris Saint-Germain cumule 927 000 euros de gains dans la compétition et son adversaire lyonnais, 994 000 euros.