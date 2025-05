PSG. Le PSG officialise l’arrivée de Richard Heaselgrave

Quelques semaines après le départ de Marc Armstrong à Manchester United, le Paris Saint-Germain tient son nouveau directeur des revenus. Le club de la capitale vient d’officialiser l’arrivée de Richard Heaselgrave, une nomination qui fait suite aux informations récemment évoquées par le journal L’Equipe.

Spécialiste reconnu du marketing sportif international, Heaselgrave arrive à Paris avec un CV solide. Sa dernière mission chez World Rugby l’a vu orchestrer les programmes commerciaux des Coupes du Monde masculine et féminine, après avoir supervisé la croissance économique de l’Open d’Australie de tennis. Son parcours inclut également des passages remarqués à l’English Football League, où il a développé des accords de naming innovants, ainsi qu’à la NBA en tant que vice-président du développement international et à l’UEFA.

« Le Paris Saint-Germain est une référence mondiale, admirée pour ses valeurs d’excellence, de créativité, d’innovation et de leadership. C’est un immense honneur de rejoindre cette grande institution. Je me réjouis de contribuer à son développement dans tous les domaines, en France comme à l’international, au service de ses ambitions sportives et de son succès constant », explique par communiqué Richard Heaselgrave, pour sa première communication au poste.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Richard au sein du Club à un moment où nous connaissons une dynamique forte, tant sur le plan sportif que commercial. Le Paris Saint-Germain vise l’excellence dans tous les domaines et s’entoure pour cela des meilleurs talents. Grâce à son expérience et à sa vision, Richard vient renforcer une direction déjà reconnue parmi les plus performantes du sport mondial et jouera un rôle clé dans l’accélération de notre développement et l’atteinte de nouveaux sommets », ajoute le directeur général du PSG, Victoriano Melero.

Dans ses nouvelles fonctions, Heaselgrave supervisera l’ensemble de la stratégie commerciale du club. Son périmètre d’action couvre un vaste territoire : partenariats globaux et régionaux, hospitalité, billetterie, merchandising, droits médias, produits digitaux et initiatives d’engagement des supporters. Une mission transversale qui reflète l’approche holistique du PSG en matière de développement commercial.