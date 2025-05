PSG. Le plus gros client du PSG est un Australien !

Il faut partir de l’autre côté du globe pour trouver trace du plus gros consommateur de produits dérivés du PSG.

Jamais, entre les semaines qui ont suivi la victoire contre Arsenal et la finale ce samedi à jouer face à l’Inter Milan, Paris Saint-Germain n’avait autant vendu de produits dérivés du club en ligne. C’est ce que révèle un rapport chiffré de Fanatics, le groupe qui gère le merchandising du PSG sur le digital.

46 produits du PSG acheté par un même Australien

Il est question de ventes en progression de +180% sur trois semaines, et dans la liste des données une qui amuse plus que les autres : celle qui concerne le plus gros client du club. C’est un Australien qui a, à lui seul, acheté 46 produits différents estampillés Paris Saint-Germain. Le montant de la facture n’a pas été révélé, mais peut-on légitimement penser qu’elle a été salée.

Un record de merchandising pour le PSG grâce à la finale

Sur ce dernier mois, les commandes ont été passées et livrées depuis 103 pays différents, c’est un marqueur fort de l’internationalisation du club et de sa marque. Il n’est de surcroît question ici que des ventes sur la partie digitale, le PSG compte aussi plusieurs enseignes chez lui, à Paris, mais aussi en dehors ; des Etats-Unis au Japon en passant par le Qatar, il en compte une quinzaine sur tous les continents du globe.