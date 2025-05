PSG – Inter. Le salaire de l’arbitre de la finale de la Ligue des champions

C’est un arbitre roumain qui officiera au sifflet de la finale de la Ligue des champions.

L’homme en noire de la finale de la Ligue des champions est Roumain, et un personnage bien connu des deux équipes qui s’affrontent, particulièrement du PSG. Istvan Kovacs n’est pas un nom qui ne rappelle que de bons souvenirs, c’est lui notamment officiait le soir d’une remontada du Barça entrée à la postérité. Mais lui aussi au sifflet de la qualification parisienne sur la pelouse des Reds de Liverpool.

Une prime plus de trois fois supérieure pour l’arbitre que ses assistants

Pour le match du Paris Saint-Germain contre l’Inter Milan, Istvan Kovacs aura du poids sur ses épaules et à ce titre, il recevra une prime de match plus conséquente qu’à l’ordinaire d’un autre match de la Ligue des champions. En phase de groupe, un arbitre reçoit une prime de 5 500 euros, quand il est celui du centre du jeu. Le bonus augmente ensuite dès la phase finale, à hauteur de 6 000 euros. Puis 7 500 euros arrivé en demi-finale.

Pour la grande finale, la prime est plus épaisse, elle s’élève à 10 000 euros que percevra donc l’arbitre roumain. Ces plus de trois fois le cachet de ses assistants, également roumains, Mihai Marica et Ferencz Tunyogi, rémunérés à hauteur de 3 000 euros chacun. Ces sommes ne valent que pour le tournoi continental, car tous sont autrement payés toute la saison dans le championnat roumain.