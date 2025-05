PSG. Dembélé, sa montre du titre vaut 70 000€

Ousmane Dembélé a joint le geste à la parole après le titre du PSG.

Il s’est montré fidèle à ses propos, Ousmane Dembélé, à l’instant de parader avec ses camarades du Paris Saint-Germain, pour célébrer ce samedi au Parc des Princes, le 13e titre de champion de France de son club. Avec, fixée à son poignet, une montre Patek Philippe Nautilus, une pièce d’horlogerie d’exception estimée à environ 70 000€ au prix de détail, mais dont la valeur sur le marché peut atteindre les 150 000€.

En janvier, après la victoire du PSG au Trophée des champions face à Monaco, « Dembouz » avait révélé avoir parié avec des amis qu’il atteindrait la barre symbolique des 30 buts cette saison. L’enjeu ? Des montres de prestige, dont des Patek Philippe et des Rolex. Pari remporté haut la main par l’international français qui a franchi ce cap dès la mi-mars lors du Classique contre l’Olympique de Marseille.

Encore deux matchs pour élever plus haut le curseur personnel de ses buts

Avec cette performance remarquable, l’ancien barcelonais a non seulement enrichi sa collection d’accessoires de luxe mais aussi confirmé sa place parmi les attaquants les plus prolifiques du championnat. Ce chronographe à double fuseau horaire, reconnaissable à son cadran bleu dégradé et son bracelet intégré, pourrait bien faire d’autres apparitions dans les prochaines semaines.

Avec deux finales à l’horizon – la Coupe de France contre le Stade de Reims et surtout la Ligue des Champions face à l’Inter Milan le 31 mai à Munich – Dembélé aura d’autres occasions de célébrer avec style, d’autant qu’il a déjà évoqué la possibilité d’un « quitte ou double » pour satisfaire sa gourmandise de buteur et de collectionneur.