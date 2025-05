PSG. CIES, Football Benchmark, Transfermarkt: Combien vaut Serhou Guirassy sur le mercato ?

Serhou Guirassy est un joueur suivi de près, notamment du PSG.

Serhou Guirassy va-t-il revenir en Ligue 1 ? L’ancien attaquant du Stade Rennais, désormais sous contrat avec le Borussia Dortmund serait dans le viseur du Paris Saint-Germain, d’après une information de SportBild.

Cette saison, l’international guinéen explose au plus haut niveau, avec le BVB il a frappé à trente trois reprises dans les filets adverses. Des performances qui lui valent l’intérêt de nombreuses grandes écuries européennes. Qui lui valent aussi de se valoriser très vite sur le marché des transferts. Parti du Stade Rennais en 2023 vers le VfB Stuttgart, moyennant une indemnité de 9 millions d’euros, Serhou Guirassy a été transféré au double, un an plus tard vers le Borussia Dortmund.

Une quarantaine de millions d’euros et plus

Aujourd’hui, sa cote est encore à plus du double. Toutes les analyses spécialisées convergent en ce sens et dans des proportions très proches. La plateforme Transfermarkt a l’estimation la plus modeste à son sujet, à 40 millions d’euros. Il en vaut 44,4 millions d’euros pour l’Observatoire du football CIES et jusqu’à 48,5 millions du côté du Football Benchmark.

Cela pour équivalence aux trois ans du contrat qu’il reste au joueur, d’ici à son expiration au 30 juin 2028.