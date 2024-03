PSG: Ce que les Bleus à l’Euro 2024 pourraient rapporter au PSG

Seule une blessure forcerait Kylian Mbappé à renoncer à l’Euro 2024, car en tant que capitaine, il a déjà sa place dans la liste de Didier Deschamps.

En tant que pourvoyeur numéro un des internationaux français, le PSG aura naturellement un oeil très attentif sur le prochain Euro 2024 de football. Et l’on ne parle ici que des Bleus de Didier Deschamps car la liste des internationaux qualifiés devraient s’allonger. Et conséquemment rapporter au club parisien.

8 700 € par jour et par joueur qualifiés à l’Euro 2024

Car l’UEFA va, comme elle le fait à chacune de ses compétitions des nations, indemniser les équipes qui fourniront des joueurs aux sélections, le temps de la compétition. Rien qu’avec les Français, le Paris Saint-Germain peut espérer près d’un million d’euros minimum. Cela, en considérant la proportion congrue des partenaires de Kylian Mbappé, à savoir qu’ils ne sortent pas de la phase de groupes. Et qu’ils soient au contingent maximum de six joueurs pressentis pour aller au tournoi allemand.

Le PSG aura au moins 4 voire jusqu’à 6 joueurs chez les Bleus

L’UEFA va en effet verser 8 700 euros par jour et par joueur et ce, à compter des dix jours précédents le début de l’Euro 2024. Cela signifie donc que si la France ne sort pas de son groupe D, chaque joueur vaudra l’équivalent de 182 700 euros. Le PSG a la quasi certitude d’avoir au moins quatre éléments retenus que sont, le capitaine Mbappé en premier, le défenseur Lucas Hernandez et en attaque, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. Selon nos calculs à eux quatre, ils rapporteront 730 800 euros.

Plus de 2 M€ au PSG dans une liste à 6 sélectionnés et des Bleus finalistes

Si en plus s’ajoutent la probable sélection du milieu de terrain Warren Zaïre-Emery et la moins évidente de l’ailier Bradley Barcola, alors en ce cas le total se portera au minimum 1 096 200 euros. Et si les Bleus vont jusqu’à la finale, étant donnés par beaucoup comme des favoris, l’indemnisation par joueur augmentera de 165 300 euros de plus. Soit, dans une configuration maximale de six membres du PSG sélectionnés, un total cumulé de 2 088 000 euros pour le PSG. Un montant sous forme de rétribution pour les clubs, au motif du risque de blessures et de l’absence des joueurs en pleine période préparatoire. Et l’on ne parle dans cette simulation, rappelons-le, que des joueurs français.