Primes de la Clasica San Sebastian 2025, combien gagne le vainqueur ?

Lenny Martinez est l’un des Français engagés sur la Clasica San Sebastian 2025.

Le cyclisme World Tour reprend ses droits ce 2 août avec la Clasica San Sebastian 2025, l’une des courses d’un jour les plus redoutées du calendrier international. Cette épreuve basque, devenue incontournable depuis la fin du Tour de France, met en jeu une enveloppe de primes conséquente. La course distribue 42 000 euros au total, dont 40 000 euros réservés aux vingt premiers coureurs du classement général et 2 000 euros pour les prix spéciaux.

Des primes aussi pour les maillots distinctifs

Le vainqueur empochera 16 000 euros, une somme qui respecte les standards financiers des grandes classiques World Tour. Sur le podium, le deuxième touchera 8 000 euros et le troisième 4 000 euros. Les écarts se resserrent ensuite : 2 000 euros pour la quatrième place, 1 600 euros pour la cinquième, puis 1 200 euros pour les sixième et septième positions. Les huitième et neuvième places sont créditées de 800 euros chacune, tandis que les coureurs classés de la dixième à la vingtième place recevront 400 euros.

Quatre classifications annexes complètent le dispositif de récompenses. Les maillots distinctifs du classement par points, de la montagne, des jeunes et du meilleur coureur basque ou navarrais sont dotés de 500 euros chacun. Ces quatre lauréats participeront à la cérémonie protocolaire sur le podium final. Cette structure de primes place la Clasica San Sebastian dans la moyenne haute des courses d’un jour du circuit professionnel.

Détail des primes de la Clasica San Sebastian 2025

1er place = 16 000 €

2e place = 8 000 €

3e place = 4 000 €

4e place = 2 000 €

5e place = 1 600 €

6e-7e places = 1 200 €

8e-9e places = 800 €

10e-20e places = 400 €