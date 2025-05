Entre prédictions au départ et réalité du classement sportif, comment les bookmakers ont-ils jaugé la saison 2024-2025 de Ligue 1 ?

Retour neuf mois en arrière, au 11 août 2024. Ce jour-là, à cinq jours de la grande rentrée des classes pour les équipes de la saison 2024-2025, nous avions publié sur Sportune, un sujet dédié au futur classement final de la Ligue 1, d’après les prédictions des bookmakers. Classement sportif dont nous connaissons désormais l’entièreté depuis ce samedi et la 34e journée.

Le podium et le Stade Brestois à l’égalité parfaite

Les opérateurs nationaux ont-ils eu le nez creux dans leurs prédictions de l’été ? La réponse est oui, d’après le comparatif que nous dressons entre les pronostics du départ et la réalité comptable du championnat. faut-il d’abord rappeler que le classement à l’époque dressé répondait à la question posée de savoir quelle équipe serait championne de France ? Le Paris SG était alors l’écrasant favori à la cote de 1,25, devant l’Olympique de Marseille à 10 et l’AS Monaco à 15.

Les bookmakers ont eu tout juste sur le podium et à peu de chose près le top 6, dans un ratio différentiel de +/- 2. Cette fois aussi, ils ont su anticiper la saison du Stade Brestois qui avait été l’énorme surprise de l’exercice précédent. Le collectif breton est pile à sa place, à la neuvième. En revanche, ils n’ont pas vu venir cette saison les débâcles du Montpellier HSC et du Stade de Reims, comme la belle réussite du RC Strasbourg qui signe le meilleur différentiel positif. Non sans en avoir un temps pensé pouvoir se qualifier pour une première Ligue des champions dans son histoire.

Prédictions des bookmakers en début de saison vs le classement final de Ligue 1

Club Classement prédictif des bookmakers Classement final Différence Paris 1 1 = Marseille 2 2 = Monaco 3 3 = Lille 4 5 – 1

Voir le comparatif complet en page 2