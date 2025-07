Pourquoi Manchester United proscrit désormais les flocages Cristiano Ronaldo ?

C’est une particularité cette saison 2025-2026, Manchester United interdit désormais le flocage de trois noms illustres sur ses nouveaux maillots 2025-26. Cristiano Ronaldo, David Beckham et Eric Cantona ne peuvent plus être personnalisés sur les tuniques répliques vendues dans les espaces officiels du club.

La restriction a été découverte par un supporter, Simon Lloyd, qui a remarqué un avis affiché sur un écran dans le Megastore d’Old Trafford. Le message précise : « En raison de restrictions de licence, nous ne pouvons pas imprimer Cantona, Beckham et Ronaldo. » Manchester United a confirmé au journal The Sun que cette décision découle des droits d’image détenus par les joueurs eux-mêmes. Le club ne peut utiliser ces noms sur les maillots répliques sans accords supplémentaires.

Les trois joueurs figurent parmi les plus emblématiques de l’histoire du club. David Beckham, Eric Cantona et Cristiano Ronaldo ont tous marqué l’ère la plus glorieuse de Manchester United sous Sir Alex Ferguson. Ronaldo avait effectué un retour au club en 2021 pour un second passage, qui s’est terminé de manière controversée, en conflit public avec l’entraîneur Erik ten Hag en octobre 2022. Le Portugais avait refusé d’entrer en jeu comme remplaçant contre Tottenham.

Took my son for his new shirt the other day. Had no idea the club weren’t allowed to print Cantona, Beckham or Ronaldo on shirts pic.twitter.com/URoMTgymQr