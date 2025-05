OM. Bienvenue dans la maison italienne de Fabrizio Ravanelli

Fabrizio Ravanelli a pris quartiers dans une jolie maison de pierres.

Depuis l’été dernier, Fabrizio Ravanelli poursuit un des objectifs qu’il s’est fixé depuis la fin de sa carrière : occuper un poste dans l’administration de l’Olympique de Marseille, le club qu’il a fréquenté et contribué à faire briller dans ses belles années de footballeur, attaquant rusé et précédé du surnom évocateur de « renard argenté », à la fois pour son efficacité en pointe et sa chevelure déjà grisonnante.

Ravanelli a sa maison dans la région qui l’a vu naître

Avec l’OM, Ravanelli campe le rôle de conseiller sportif et institutionnel, un job qui l’oblige à vire d’un côté à l’autre des Alpes, entre la cité phocéenne et celle de Colpiccione, dans la région de Pérouse, d’où il est originaire. Et où il a bâti l’après-carrière et sa maison personnelle. Il y a quelques années, les caméras de l’émission J+1 pour Canal+ l’avait pénétrée.

Conseiller de l’OM, il a rempli un objectif de fin de carrière

C’est une grande bâtisse en vieilles pierres à l’apparence imposante. A l’intérieur, Fabrizio Ravanelli y conserve toutes sortes de trophées personnels, des maillots portés dans sa carrière, des chapitres de livres de sa propre histoire, des coupes et autres médailles. A l’époque, il confiait face caméra de ses hôtes qu’il espérait un jour rejoindre l’Olympique de Marseille, dans un rôle alors à définir. C’est aujourd’hui chose faite.