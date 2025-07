Parquet glissant ou résine collante, comment adapter ses chaussures indoor à la bonne surface

A chaque sport indoor sa chaussure la plus adaptée. Bien choisir est fondamental.

Entre faux grip, douleurs aux tendons et appuis ratés, le mauvais choix de chaussures sur sol indoor peut coûter cher. Et pourtant, de nombreux joueurs débutants font vraiment le lien entre leur terrain et leur semelle. Erreur courante, aux conséquences bien réelles.

Chaque sol a ses pièges

Sur un parquet verni vieilli, la poussière agit comme un lubrifiant. Sur une résine neuve, c’est l’excès d’adhérence qui devient un souci. Dans les deux cas, l’appui est biaisé, le geste perd en justesse, et la fatigue s’installe plus vite qu’elle ne le devrait.

Le problème, c’est qu’on pense trop souvent que toutes les chaussures indoor se valent. C’est faux. Une paire conçue pour coller sur une résine peut devenir instable sur du bois. À l’inverse, un modèle léger prévu pour les changements de direction sur parquet peut se transformer en frein à main dès que la surface accroche un peu trop.

Dans les faits, beaucoup de pratiquants évoluent sur plusieurs types de revêtements au fil de la semaine, souvent sans adapter leur équipement. Ils jouent avec la même paire sur un parquet verni en club, un sol composite à l’université et un vieux lino lustré dans une salle municipale. Résultat : des sensations instables, des appuis imprécis, voire des douleurs récurrentes qu’on attribue à tort à l’intensité de l’entraînement.

Le grip, l’amorti et la flexibilité doivent répondre au sol, pas à la mode ou à une préférence de marque. C’est d’ailleurs ce que reflète l’offre technique de revendeurs spécialisés comme Sport Time Boutique de Sport, où figurent les marques les plus utilisées en hand et volley indoor : adidas, Mizuno, Asics, Puma, Nike, Hummel, Kempa ou encore Salming.

Le terrain impose ses exigences. Les chaussures doivent les anticiper. Sinon, c’est l’organisme qui paie l’addition.

Une bonne paire = 30 % de performance en plus (et 100 % de blessures en moins)

Choisir ses chaussures pour le sport indoor, ce n’est pas qu’une histoire de confort. C’est une affaire de transmission d’énergie, de réaction au sol, et de gestion de la fatigue. Un mauvais amorti, mal réparti, provoque des microtraumatismes en réception. Une semelle trop rigide diminue la réactivité sur impulsion. Et une adhérence mal calibrée déséquilibre les appuis en défense.

Sur un parquet sec, un modèle à semelle souple permet une meilleure fluidité latérale. Sur sol en résine, l’excès d’adhérence peut provoquer un blocage de la cheville : il faut une semelle avec des zones de rotation intégrées pour accompagner le mouvement sans le freiner. C’est là que la composition des matériaux entre en jeu : EVA injecté, inserts en gel, caoutchouc non marquant, qui sont de vraies solutions à des problèmes existants.

Et puis il y a l’usure. Ce n’est pas parce qu’une semelle est encore propre qu’elle est encore performante. L’amorti interne peut s’écraser à l’usage, la stabilité latérale se relâcher, et le grip s’user de manière invisible. Une paire trop ancienne ne le montre pas toujours à l’extérieur, mais sur le terrain, le corps compense, et la blessure n’est jamais loin.

Les sportifs réguliers devraient changer de chaussures toutes les 70 à 100 heures de jeu, selon l’intensité et le type de sol. Une paire usée, c’est un appui incertain, un temps de réaction faussé, une mécanique de course déréglée. Et dans un sport de précision comme le hand ou le volley, ça suffit à faire la différence entre un contre réussi et un point concédé.

Ne pas adapter, c’est s’exposer

Penser que l’on peut performer avec la même paire de chaussures sur n’importe quelle surface indoor revient à croire qu’un pneu hiver fera l’affaire en plein été. Les matériaux, les zones de flexion, l’adhérence : tout doit répondre à la nature du sol. Sinon, la technique souffre, les sensations se dégradent, et la charge sur les articulations grimpe en flèche.

Adapter ses chaussures au terrain, c’est jouer plus juste, plus longtemps, avec moins de contraintes physiques. C’est aussi prolonger la durée de vie de sa paire, en l’utilisant pour ce à quoi elle est conçue. Une logique simple, mais trop souvent oubliée, surtout chez les amateurs.