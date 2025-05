Où va jouer Jonathan David la saison prochaine selon les bookmakers ?

Jonathan David pourrait disputer son dernier match avec le LOSC ce samedi contre Reims.

À l’approche de la fin de saison, le feuilleton Jonathan David s’intensifie. L’attaquant canadien du LOSC Lille, dont le contrat arrive à échéance, a officialisé ce mercredi son départ au terme de celui-ci. Il s’apprête donc à disputer son dernier match sous les couleurs lilloises ce samedi face au Stade de Reims, lors de la 34e et ultime journée de Ligue 1. Mais quelle sera sa prochaine destination ?

Si l’on se fie aux cotes du moment, c’est bien le Napoli qui tient la corde pour s’attacher les services du prolifique buteur. Avec une cote de 1,75, le club italien est considéré comme le favori pour accueillir David lors du prochain mercato estival. Cette tendance s’inscrit dans la logique du marché napolitain, alors que le club partenopéen pourrait devoir remplacer Victor Osimhen, dont le départ semble programmé pour cet été. Jonathan David, avec son profil de finisseur et son expérience européenne, représenterait une alternative crédible au Nigérian.

Le championnat italien semble d’ailleurs exercer un fort attrait sur l’international canadien, du moins selon les bookmakers. Derrière le SCC Naples, on retrouve l’Inter Milan avec une cote de 6, ex aequo avec Arsenal, premier représentant de la Premier League dans ce classement. La Juventus Turin (cote de 16) complète cette forte présence italienne parmi les destinations probables, confirmant l’intérêt des grands clubs de Serie A pour le profil du joueur de 24 ans.

L’OM et le PSG cités. Mais en très lointains outsiders

Le championnat anglais n’est pas en reste avec plusieurs écuries pressenties pour tenter leur chance. Outre Arsenal, Liverpool et Newcastle United (tous deux à 8) apparaissent comme des options sérieuses, suivis par Manchester United et Chelsea (cote de 10), puis Tottenham (12) et Aston Villa (16). Cette diversité d’options britanniques témoigne de l’attractivité du profil de Jonathan David, dont les qualités semblent particulièrement appréciées outre-Manche.

Qu’en est-il des clubs français ? S’ils sont l’un et l’autre cités, ni le Paris Saint-Germain ni l’Olympique de Marseille ne figurent parmi les destinations favorites du Canadien. Les deux géants de la Ligue 1 partagent une cote identique de 25, les plaçant loin derrière les clubs italiens et anglais. Cela suggère que, malgré les rumeurs récurrentes, un transfert vers un autre club français reste un scénario peu probable selon les bookmakers.