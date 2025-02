OM. Un nouveau monstre de 400 chevaux dans le garage de Mason Greenwood

Une voiture à son image pour Mason Greenwood.

L’année 2025 a plutôt bien commencé pour Mason Greenwood. Choisi le 12 janvier dernier comme meilleur joueur du mois de décembre, l’attaquant anglais de l’Olympique de Marseille n’a pas faibli dans ses performances, demeurant l’un buteurs les plus prolifiques de la saison en Ligue 1 et l’une des belles surprises de l’exercice en cours. Belle surprise, au sens sportif s’entend, sans éluder le passé et le passif qui concerne le footballeur anglais.

Force est quand même de constater que depuis son arrivée en France, Mason Greenwood ne fait pas de vague, autrement que par ses performances sur le rectangle vert. Devenu père d’un deuxième enfant, il avait nécessité à changer de braquet pour pouvoir transporter sa famille agrandit. C’est chose faite par la réception récente d’une nouvelle voiture de la marque Audi.

Une Audi RS Q3 Sportback pour Mason Greenwood

Une berline idéale pour la famille, doublée d’un gros volume physique et d’une vélocité exceptionnelle qui ne sont pas sans rappeler ses propres qualités sur le terrain. Le bolide en question est une RS Q3 Sportback, qui abrite sous son capot une motorisation de 400 chevaux, pour un zéro à 100 gobé en 2,5 secondes et une vitesse de pointe qui flirte avec les 250 km/h.

Mason Greenwood l’a reçu d’une concession allemande spécialiste de ce type de transaction. Sa nouvelle voiture est noire, simple, sobre mais terriblement efficace. Un must que les footballeurs de son acabit ont bien souvent en affection.