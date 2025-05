OM – Stade Rennais. Prédictions du choc selon les bookmakers

L’OM accueille un Stade Rennais libéré de toute pression pour la der’ de la saison au Vélodrome.

L’Olympique de Marseille reçoit ce samedi soir le Stade Rennais au Vélodrome pour un duel qui, bien que délesté d’une partie de son enjeu, pourrait offrir un beau spectacle aux amateurs du championnat français. Déjà assurés de disputer la prochaine Ligue des Champions, les Phocéens veulent conserver leur prestigieuse deuxième place, tandis que les Bretons, englués à la 11e position, n’ont plus de réel objectif à atteindre.

Sans surprise, les opérateurs de paris sportifs accordent une confiance quasi absolue aux hommes de l’OM pour cette dernière sortie de la saison devant leur public. Avec une cote de victoire de 1,77, représentant une probabilité élevée de 91%, les Marseillais sont désignés comme les grands favoris de cette rencontre. Le match nul est proposé à 4,10 (seulement 6% de probabilité), tandis qu’un succès bretonne, considéré comme un véritable exploit, s’affiche à 4,00 pour à peine 3% de probabilité.

L’OM en grand favori, mais le nul 1-1 a bonne cote

Dans le détail des scores exacts, les bookmakers privilégient majoritairement des scénarios favorables aux locaux. Le 1-0 est coté à 10,00, légèrement devant le 2-0 (9,80) qui pourrait être un résultat le plus attendu. Un 3-0 plus large est proposé à 14,20. Côté match nul, le 1-1 apparaît comme le plus probable avec une cote de 7,20, suivi du 2-2 (10,80) et du 0-0 (18,80), ce dernier étant considéré comme peu plausible au vu des qualités offensives des deux formations. Pour une surprise du Stade Rennais, le 0-1 est coté à 15,80, le 1-2 à 12,00 et le 0-2 à 24,50, confirmant le statut d’outsider de l’équipe bretonne.

Les pronostics sur les buteurs mettent en lumière Mason Greenwood comme le principal danger offensif côté marseillais, avec une cote alléchante de 2,13. L’Anglais est également bien placé pour réaliser une action décisive (1,74) ou délivrer une passe décisive (4,90). Derrière lui, Amine Gouiri (2,60) et Faris Moumbagna (2,68) sont également pressentis pour faire trembler les filets rennais. Dans le camp breton, c’est Arnaud Kalimuendo qui est désigné comme la principale menace offensive avec une cote de 2,85. Le jeune attaquant formé au PSG est suivi par Kyogo Furuhashi (3,45) et Ludovic Blas (3,95), ce dernier étant également bien positionné pour délivrer une passe décisive (4,90).

Malgré le déséquilibre apparent entre les deux équipes selon les bookmakers, ce match s’annonce comme une belle célébration du football pour clôturer la saison. L’OM, porté par l’euphorie de sa qualification en Ligue des Champions, voudra offrir un dernier spectacle à son public, tandis que le Stade Rennais, libéré de toute pression, pourrait jouer sans complexe.