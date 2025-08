OM : Quel numéro sur le maillot de Timothy Weah ?

Timothy Weah jouera à l’OM avec le numéro 22 sur son maillot.

Timothy Weah a officiellement rejoint l’Olympique de Marseille en prêt payant (1 M€) d’une saison depuis la Juventus Turin et une option d’achat dite obligatoire, à 14,4 millions d’euros, plus 4,1 millions de bonus possibles.

Le même numéro qu’il avait à la Juve et ses premières saisons au LOSC

L’ailier de 25 ans a découvert sa nouvelle structure et au passage, il a pu revêtir le ciel et blanc maillot phocéen, qu’il va désormais défendre sur le rectangle vert. Avec l’OM, Timothy Weah portera le numéro 22 dans le dos. C’est-à-dire le même qu’il avait déjà précédemment sous la tunique des Bianconeri de la Juventus Turin et pour accompagner ses débuts avec LOSC Lille, alors en Ligue 1.

Le 29 de son père à l’OM était peut-être trop lourd à porter

Le 22 était aussi le numéro de son illustre père, George, le temps de son éphémère passage en Angleterre au club de Manchester City. En revanche, quand il a rejoint derrière l’Olympique de Marseille, il a alors récupérer du 29. Peut-être que le poids de l’héritage était trop lourd à assumer, pour que Timothy ne le choisisse à son tour.