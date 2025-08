OM : Quel numéro sur le maillot d'Aubameyang ?

Pierre-Emerick Aubameyang a disputé ses premières minutes avec l’OM, maillot 97 sur les épaules. Mais rien n’assure encore qu’il gardera ce numéro toute la saison.

C’est une question que se posent bien des supporters de l’Olympique de Marseille, maintenant qu’a été officialisé le retour au club de Pierre-Emerick Aubameyang, quel sera le numéro floqué au dos, sur le maillot de l’attaquant de 36 ans ?

Le 10 pour sa première saison avec l’OM

A l’occasion de son premier passage avec l’OM, l’international gabonais portait le 10 sur la tunique. Il serait évidemment tentant de l’imaginer hériter du même numéro cette saison 2025-2026. Mais il faudrait alors le récupérer des épaules de l’Anglais Mason Greenwood qui l’a pris pour lui à son transfert en Provence. Et ça, Aubameyang n’y compte pas. « Négocier pour le numéro 10? Haha non, je prendrais un numéro disponible », a-t-il expliqué dans la semaine, en conférence de presse.

En amical ce samedi avec le 97

Ce samedi en soirée, l’Olympique de Marseille a disputé son avant-dernier match de la préparation de l’été face au FC Séville (1-1). PEA est entré en fin de match avec un maillot au numéro 97. Le conservera-t-il pour le restant de la saison ? Pas sûr, il a encore le temps d’en changer et d’ailleurs n’est-il pas officialisé sous ce 97 sur les supports de communication de son club. Wait and see, comme le disent nos voisins anglais.