OM : Quel est le « salaire bien supérieur » de De Bruyne qu’évoque Longoria ?

Pablo Longoria a balayé la rumeur Kevin De Bruyne à l’OM.

Non, Kevin De Bruyne ne viendra pas à l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria, le président du club a-t-il été contraint d’écarter la rumeur du meneur belge, qui va quitter son club de Manchester City, maintenant que son contrat s’achève.

Croire en De Bruyne paraît insensé dans le contexte de l’OM, mais le cacique phocéen a-t-il été prié de s’en justifier dans la semaine, en conférence de presse. « Sincèrement, je ne sais pas s’il y a des discussions avec Kevin De Bruyne. Et je ne vais pas individualiser sur un cas en particulier. Si on fait venir un joueur avec un salaire bien supérieur à celui des joueurs qu’on a dans l’effectif aujourd’hui, des joueurs qui nous ont qualifiés pour la Ligue des champions, cela détruirait tous les équilibres construits et toutes les bonnes choses, toute la bonne dynamique de la saison », a balayé le dirigeant espagnol pour évacuer le sujet.

Un salaire a minima quatre fois supérieur aux joueurs de l’OM

Le salaire en question est totalement hors de portée des finances de tout club de la Ligue 1, hormis le Paris Saint-Germain. Même en admettant que le Diable Rouge de 33 ans rogne considérablement sur ses émoluments. Avec Manchester City, Kevin De Bruyne dépassait en effet les 2 millions d’euros… par mois. Quand, à l’Olympique de Marseille, les mieux payés gagnent quatre fois moins!

Evidemment qu’au-delà des efforts considérables qu’il faudrait au club pour le convaincre de venir, il en irait de l’équilibre du vestiaire de Roberto De Zerbi, car nul ne serait sans ignorer le poids contractuel du Belge. Tout joueur exceptionnel qu’il soit, dans ce football gonflé d’ego, ce serait un très mauvais signe envoyé aux hommes déjà en place. Pablo Longoria l’a bien compris.