OM: Même en prêt, Jordan Amavi reste couteux pour l’OM

Même s’il n’évolue pas à l’OM cette saison, Jordan Amavi coûte cher au club phocéen.

S’il est encore sous contrat avec l’OM jusqu’en 2025, Jordan Amavi n’a plus joué avec le club phocéen depuis plus de deux ans et un premier prêt à Nice, au mercato de l’hiver 2022. Depuis, il en a enchaîné deux autres, à Getafe en Espagne et cette saison au Stade Brestois. Tel que le révèle le journal L’Equipe, dans on enquête annuelle sur les salaires, l’opération est à coût faible pour le club breton.

Le Stade Brestois ne prend que 9% à charge de son salaire à l’OM

Car en effet, sur le salaire estimé à 2,64 millions d’euros brut la saison hors primes avec l’Olympique de Marseille, le Stade Brestois n’en assume qu’une part minime de 240 000 euros. Cela équivaut à 9% des émoluments contractuellement signés par le latéral gauche avec l’Olympique de Marseille. Amavi a rejoint l’OM en 2018 depuis Aston Villa, moyennant une indemnité de 10 millions d’euros. Et il a été prolongé en 2021 jusqu’en 2025.

Amavi n’a pas disputé la moindre minute de jeu cette saison au SB29

Avec Brest, le joueur de 30 ans ne vit pas sa meilleure période puisqu’il n’a encore jamais joué aux ordres du coach Eric Roy, qui ne compte pas sur lui. Mais à 20 000 euros brut mensuels que le SB29 le paie, l’échec de ce transfert est moins douloureux à assumer pour le club surprise de la saison.