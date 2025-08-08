OM : L'OM lance une inédite visite du Vélodrome en LTVR

L’OM innove avec des visites du Vélodrome en LTVR.

L’Olympique de Marseille franchit une nouvelle étape dans l’expérience supporter. Depuis ce jeudi, le club propose une visite inédite de son mythique stade Vélodrome grâce à la technologie LTVR (Live to Virtual Reality). Une première dans l’Hexagone qui transforme la découverte de l’écrin du collectif phocéen.

Cette innovation, développée en partenariat avec les entreprises Bstadium et Mars360, s’intègre directement dans l’OM Stadium Tour existant. Les visiteurs peuvent désormais s’immerger dans l’univers marseillais de manière spectaculaire : survol virtuel des installations, mise en situation de joueur professionnel, ou encore plongée dans les moments historiques du club à travers des séquences interactives.

A jamais les premiers sur ce type d’expérience

« Nous sommes fiers d’être le premier club français à offrir ce type d’expérience à nos fans. L’OM Stadium Tour prend une nouvelle dimension avec cette innovation, qui permet de prolonger l’émotion, d’impliquer davantage nos visiteurs, et de faire vivre encore plus l’Orange Vélodrome au-delà des jours de match », commente par communiqué le directeur commercial de l’Olympique de Marseille, Grégory La Mela.

L’expérience mise sur l’alliance entre images authentiques du stade et environnements numériques créés spécialement pour l’occasion. Un cocktail technologique qui vise à renforcer le lien émotionnel entre l’OM et sa communauté de supporters.