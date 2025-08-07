OM. L’OM dévoile son nouveau maillot third 2025-2026. Avec malice

L’OM a subtilement officialisé son maillot third qui serait un clin d’oeil aux docks de Marseille.

Doit-on penser que les fuites partagées çà et là ces derniers jours sur les réseaux sociaux ont été savamment orchestrées par l’Olympique de Marseille et son équipementier technique ? Cela y ressemble, à comprendre le sens de la communication du club ce jeudi en soirée. Qui met en vidéo les leaks publiés autour de son nouveau maillot third 2025-2026.

Dégradé de bleu, du vert et du blanc pour ce nouveau maillot de l’OM

Confirmation est donc faite par l’OM que la tunique en dégradé de bleu foncé sur du plus clair est bien celle que porteront les joueurs de Roberto De Zerbi, notamment sur les terrains de la Ligue des champions qu’ils retrouvent cette saison. Des touches de vert et les sponsors imprimés en blanc complètent la palette des couleurs.

Côté esthétique, le fond incorpore des carrés en pixels qui seraient un clin d’oeil à la mosaïque bleue des docks de la cité phocéenne. Pour l’instant, l’Olympique de Marseille n’a pas plus largement communiqué sur le sujet, mais invite ses supporters à se presser sur ses espaces commerciaux dans la nuit à minuit, à l’heure où il sera possible d’acquérir cette nouvelle pièce.