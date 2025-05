OM. L’Olympique de Marseille cherche son nouveau directeur général

Pablo Longoria cherche un bras droit pour l’accompagner dans la gestion de l’OM.

Il n’y en a plus depuis presqu’une saison tout pile et le départ du précédent, qu’était Stéphane Tessier. Si l’Olympique de Marseille a fonctionné tout l’exercice qui s’achève sans, il semble que le club phocéen n’a pas renoncé à l’embauche d’un directeur général pour ses services.

Le profil d’Olivier Cloarec a été étudié

D’après L’Equipe, l’OM est même en « recherche active » d’un profil idoine à la fonction, le quotidien sportif indiquant que le profil d’Olivier Cloarec a été étudié ; ce dernier a notamment officié Au Dijon FCO, mais plus récemment en tant que président directeur général du Stade Rennais, du mois de mai 2022, jusqu’à son départ contraint par l’actionnaire, en octobre 2024.

Devenir le bras droit du patron Pablo Longoria

Etre directeur général de l’Olympique de Marseille, c’est faire le pont entre le président Pablo Longoria et le secteur sportif. C’est gérer toute la partie administrative, diriger les équipes, définir la stratégie business et commerciale, ou encore gérer lee budget de fonctionnement du club… Ce sont beaucoup de responsabilités et de temps à passer, pour un poste il est vrai prestigieux sur le papier, mais qui demeure avant tout chose un rôle de l’ombre, comme une sorte d’éminence grise du vrai patron à l’opérationnel du club, qu’est Pablo Longoria.