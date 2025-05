OM. Combien va rapporter à l’OM la qualif’ en Ligue des champions ?

Un soulagement pour l’OM que de retrouver la Ligue des champions.

Compte tenu des gros investissements opérés sur le marché des transferts, de la hausse de la masse salariale et des pertes générées ces dernières saisons, en hausse à presque 40 millions d’euros net en 2024, le retour en Ligue des champions était devenu prioritaire pour l’Olympique de Marseille. Et c’était moins dans l’intérêt sportif de la chose qu’une nécessité économique.

Etre en Ligue des champions, d’une part va compenser la baisse des revenus tirés de la Ligue 1 et des droits de la TV et d’une autre générer des recettes complémentaires et conséquentes, maintenant que l’UEFA a révisé le format du tournoi et augmenté les primes versées aux équipes engagées.

Etre en Ligue des champions assure à l’OM au moins une quarantaine de millions d’euros certains, avant même de commencer à jouer. Cela prenant en compte à la fois la prime commune à toutes les équipes, qui est de 18,62 millions d’euros, la place au classement sportif (275 000 euros au minimum, en terminant 36e et dernier), plus l’estimation du nouveau pilier dit de valeur, qui englobe à la fois le classement au coefficient ds équipes, sur dix saisons européennes révolues et la part de l’audiovisuel.

Une compétition qui dope les recettes à la billetterie et le merchandising

Une part qui sera potentiellement plus élevée pour les équipes françaises, si un quatrième club échoue en phase de qualification, à se hisser dans le tableau final. Bien sûr, les primes vont progresser au fur et à mesure de la compétition, chaque victoire étant par exemple bonifiée de 2,1 millions d’euros et le match nul de 700 000 euros. D’autres bonus sont aussi attribués au classement final de la première phase et en suivant à chaque tour passé en phase éliminatoire.

Il y a aussi les revenus moins tangibles, comme ceux liés à la billetterie, dans un stade Vélodrome que l’on peut d’ores-et-déjà deviner plein à craquer les soirs de C1 ou les bénéfices tirés du merchandising, la Ligue des champions étant forcément de nature à doper les achats de maillots et autres produits dérivés.