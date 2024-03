OM: Ce que l’Europe a rapporté à l’OM depuis 10 ans

L’OM est le troisième club français au cumul des primes gagnées de l’UEFA sur dix ans.

Sur l’échelle des clubs français dominants sur les primes gagnées des compétitions de l’UEFA, l’OM se classe troisième, sur les dix dernières saisons. Après le PSG qui s’est toujours qualifié pour la riche Ligue des champions sur la période. Et derrière l’OL, malgré une présence un peu plus régulière de l’Olympique de Marseille sur la scène européenne ; Lyon a disputé plus de C1 et le club a joué une demi-finale sous forme de « Final four », en 2020.

L’OM est troisième français au cumul des gains de l’UEFA sur 10 ans

L’OM cumule 189,702 millions d’euros selon nos calculs à Sportune, depuis l’édition 2013-2014 et jusqu’à la dernière en 2023 puisque son parcours cette saison n’est pas encore achevé (il est en lice pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa). Cela représente une moyenne de presque 19 millions d’euros par saison, ce qui n’est pas beaucoup moins que son parcours en Ligue Europa 2018 qui l’a vu se hisser en finale du tournoi, seulement battu par l’Atlético Madrid.

2023, une année record sur les revenus de la Coupe d’Europe

Ce que l’Europe a rapporté à l’OM depuis 10 ans

2023 = 51,512 M€ (C1)

2022 = 9,882 M€ (C3) + 4,360 M€ (C4)

2021 = 47,079 M€ (C1)

2020 = –

2019 = 12,185 M€ (C3)

2018 = 22,966 M€ (C3)

2017 = –

2016 = 9,303 M€ (C3)

2015 =

2014 = 32,415 M€ (C1)

Total = 189,702 M€