OM : Ce que le transfert de Timothy Weah doit aussi rapporter... au PSG

Weah à l’OM, un transfert qui rapporte aussi au PSG rival.

Même s’il est moins associé au Paris Saint-Germain comme peuvent l’être Mattéo Guendouzi ou son nouveau coéquiper Adrien Rabiot, Timothy Weah n’en est pas moins le troisième joueur formé par le club de la capitale engagé par l’Olympique de Marseille sous l’ère Pablo Longoria. Le fils de la légende George, lui même ancien joueur des deux clubs, s’est engagé ce mercredi sous la forme d’un prêt d’un an assorti d’une option d’achat.

Un prêt payant d’un an et une option d’achat obligatoire pour l’OM

Le prêt est payant, annoncé à la hauteur du million d’euros, au bénéfice de la Juventus Turin à qui le jeune ailier de 25 ans appartient donc encore. Mais l’option d’achat est dite obligatoire et elle s’élève selon les chiffres officiels à 19 millions d’euros, bonus compris. Conformément aux principes du mécanisme de solidarité de la FIFA, le Paris Saint-Germain en tant que club formateur du joueur de 15 à 18 ans inclus, doit être gratifié.

Le PSG qui l’a formé doit être gratifié sur le transfert

Sur le million du prêt, le gain est faible, il équivaut selon nos calculs à Sportune à 17 500 euros. Cela deviendra (un peu) plus intéressant si l’option d’achat est levée à la hauteur des montants annoncés. Car alors, le PSG recevra l’équivalent de 332 500 euros. S’il s’installe durablement dans le collectif de l’Olympique de Marseille au bout de cette saison 2025-2026, Timothy Weah paraphera un contrat jusqu’en 2030.