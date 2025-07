OL. Un nouveau partenaire officiel signe pour quatre ans

L’OL prolonge et élargit la collaboration avec Sword Group.

L’Olympique Lyonnais renforce son partenariat avec Sword Group, une collaboration qui dure depuis près de vingt ans, tel que l’annonce le club par communiqué. Le rapprochement monte d’un cran puisque le grpupe technologique devient le nouveau « Sponsor Officiel de l’Olympique Lyonnais sur le secteur technologique ».

Depuis le début du mois d’avril dernier, Sword Group prend en charge une partie importante des activités informatiques du club lyonnais. L’entreprise s’occupe désormais du digital, de la gestion des données et des systèmes informatiques de l’OL.

De la visibilité en plus des prestations de service

« Sword rejoint notre communauté de sponsors et pourra partager une magnifique aventure humaine avec nos joueurs, nos fans et l’ensemble de nos partenaires », s’enthousiasme le nouveau DG de l’Olympique Lyonnais, Michael Gerlinger. « Nous mettrons tout en œuvre pour apporter notre expertise en matière de transformation digitale et d’innovation technologique afin d’aider le club à relever ses défis stratégiques et à se concentrer pleinement sur son cœur de métier : le football », ajoute son pendant à Sword Group, Jacques Mottard.

Le nouveau statut de sponsor officiel s’accompagne d’actions marketing centrées sur les aspects technologiques. Sword bénéficiera d’une visibilité sur les réseaux sociaux du club et pourra exploiter les solutions techniques du Groupama Stadium dans ses communications.