OL. TV, sponsors, billetterie... Ce que les 9 premiers mois de la saison ont rapporté au club

Malgré la hausse des recettes liés à la billetterie, les revenus de l’Olympique Lyonnais sont en baisse sur les trois quarts de cette saison, comparé à la précédente.

L’Olympique Lyonnais joue un dernier match capital pour son avenir, ce samedi soir à domicile face à Angers SCO, dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. Car financièrement, les Gones ont nécessité à disputer une Coupe d’Europe la saison prochaine. A minima la Ligue Europa, idéalement la plus clinquante Ligue des champions.

Cette semaine, l’actionnaire Eagle Football Group a publié les comptes de l’activité du club sur les neuf premiers mois de la saison. En dépit du retour de l’OL sur la scène continentale avec un quart de finale disputé en Ligue Europa, le chiffre d’affaires est en baisse de 20% d’une saison à l’autre et jusqu’à 28% en incluant les opérations sur le marché des transferts.

Trois facteurs l’expliquent en particulier : d’abord la cession opérée de la section féminine à la femme d’affaire, Michèle Kang. Cela impacte notamment les droits de licence sur la ligne du produit de la marque. Egalement l’organisation en France des Jeux Olympiques 2024 avec plusieurs rencontres du tournoi de football disputées au Groupama Stadium. Enfin, comme la section féminine, l’Olympique Lyonnais a cédé son arena ; les revenus qu’elle génère n’entrent donc plus dans les comptes du club.

Trading inclu, le chiffre d’affaires baisse de 248,8 M€ à 178,7 M€

Cela faisant que les « produits de la marque » d’une part et les « évènements » d’une autre ont baissé de respectivement 60% et 58% en 2024-2025 sur 2023-2024. Le « sponsoring » aussi diminue de 5% à 22,6 millions d’euros cette saison. En revanche, portés par la Ligue Europa, les « droits TV » (38,1 M€) et la billetterie (31 M€) progressent de 28% et 23% sur un an. Quant à l’activité de trading, elle rapporte 57,2 millions d’euros sur la cession des joueurs, mais elle diminue de 40%, en raison notamment des départs de Barcola (40,5 M€) au Paris SG ou Lukeba (30,5 M€) au RB Leipzig.

Au total, l’Olympique Lyonnais a généré un chiffre d’affaires de 121,5 millions d’euros du produit de l’activité sur les neuf premiers mois de cette saison. Qui grimpe jusqu’à 178,7 millions avec les opérations sur le marché des transferts, contre 248,8 millions d’euros un an plus tôt.