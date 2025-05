OL. Michele Kang fait son entrée au classement des personnalités les plus riches du monde

Michele Kang est désormais la 2623e fortune mondiale.

Devenue la nouvelle propriétaire majoritaire de Olympique Lyonnais féminin, il y a un peu plus d’un an, en février 2024, Michele Kang poursuit son ascension, à la fois dans le monde du football et du sport féminin et en même temps dans ses affaires personnelles et commerciales. Elle vient effet de faire cette année son entrée au classement Forbes des milliardaires 2025.

Le magazine économique américain estime sa fortune à 1,2 milliard de dollars, l’entrepreneure américano-coréenne se classe ainsi à la 2623ème place mondiale. D’origine sud-coréenne, Micgele Kang est une femme d’affaires visionnaire qui a fondé en 2008 Cognosante, entreprise spécialisée dans les technologies de l’information pour le secteur de la santé. La récente vente de cette société à Accenture en 2024 a consolidé sa fortune. Diplômée en économie de l’Université de Chicago et titulaire d’un master de Yale, Kang incarne une réussite entrepreneuriale remarquable.

Les Fenottes désormais rebaptisées OL Lyonnes

Son impact dans le monde du sport ne cesse de croître. Outre l’OL Féminin rebaptisé à compter de ce jour OL Lyonnes, Kang détient des participations majoritaires dans le Washington Spirit (États-Unis) et le London City Lionesses (Angleterre), récemment promu en Women’s Super League. Elle possède également des parts dans Eagle Football Holdings de John Textor, l’homme qui veille aux intérêts de l’Olympique Lyonnais, pour la partie masculine.

En 2024, Michele Kang a lancé Kynisca, première organisation mondiale multi-équipes entièrement dédiée au développement professionnel du football féminin. Son objectif: démontrer le potentiel commercial et l’impact culturel considérable de cette discipline sportive en pleine expansion. Kang représente un nouveau modèle d’investisseur dans le sport féminin. Son entrée au classement Forbes consacre non seulement sa réussite entrepreneuriale, mais aussi sa vision avant-gardiste pour le développement du football féminin à l’échelle internationale.