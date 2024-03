OGC Nice: Salaire, valorisation, les chiffres de Todibo sur le mercato

Un joueur de plus en plus bankable que le défenseur de l’OGCN et des Bleus, Jean-Clair Todibo.

Déjà courtisé par les Red Devils l’été dernier, il est probable que Manchester United revienne à la charge à la prochaine inter-saison, pour recruter Jean-Clair Todibo. L’opération pourrait alors être facilité par l’entremise de Jim Ratcliffe, le patron du groupe INEOS, propriétaire de l’OGC Nice et depuis peu, actionnaire majoritaire du club mancunien.

Vers un nouvel intérêt de Manchester United pour Todibo ?

Todibo est le joueur le plus bankable du collectif du GYM et l’un des 10 footballeurs les plus chers du moment dans le football français, selon les estimations de Football Bnchmark de KPMG. Lequel valorise le longiligne défenseur central de 24 ans à 46,7 millions d’euros. C’est l’estimation la plus haute entre Transfermarkt à 35 millions et l’Observatoire du football CIES (plus de 20 millions d’euros), en plus.

Sous contrat jusqu’en 2027 avec la rémunération d’un cadre

L’OGC Nice a payé 8,5 millions d’euros son indemnité pour le faire venir depuis le FC Barcelone en 2022, après une première saison sous la forme d’un prêt. Il a alors paraphé un contrat long de cinq ans jusqu’au terme du mois de juin 2027, qui lui rapporte l’équivalent de 250 000 euros brut mensuels. C’est la rémunération d’un cadre dans le vestiaire du GYM, cette saison 2023-2024.