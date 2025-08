OGC Nice – Benfica. Prédictions du match aller selon les bookmakers

L’OGC Nice ne part pas favori face au Benfica.

À quelques heures du coup d’envoi de ce match aller de qualification pour la Ligue des champions, les opérateurs sportifs dressent le portrait tactique de la rencontre qui attend l’OGC Nice et Benfica à l’Allianz Riviera. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera le qualifié du duel Feyenoord Rotterdam – Fenerbahçe pour une place en phase de groupes de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Selon les tendances du marché, Benfica part avec une légère longueur d’avance. La cote de 2,19 accordée aux Portugais reflète leur statut de léger favori, fruit de leur expérience européenne et de leur effectif plus étoffé. Cependant, l’écart n’est pas insurmontable pour des Niçois cotés à 2,75, qui bénéficient de l’avantage du terrain et de la ferveur de leur public. Le match nul, évalué à 3,32, reste une hypothèse crédible dans ce type de confrontation européenne où la prudence prime souvent.

Les bookmakers imaginent une rencontre équilibrée aux scores resserrés. Le 1-1, coté à 5,55, apparaît comme le scénario le plus probable aux yeux des analystes, symbolisant l’équilibre attendu entre les deux formations. Cette parité refléterait parfaitement l’enjeu de ce match aller où aucune équipe ne voudra prendre de risques inconsidérés.

Un match aller qui pourrait déjà être décisif

Du côté niçois, une victoire courte 1-0 (cote 9,25) reste dans le domaine du possible, tandis qu’un succès plus net 2-0 (13,50) nécessiterait une performance exceptionnelle des Aiglons. Pour Benfica, les spécialistes envisagent principalement une victoire étriquée 0-1 (8,10) ou 1-2 (7,80), témoignant de la capacité des Lusitaniens à faire la différence par leurs individualités. Le match nul et vierge (0-0) à 12,00 n’est pas à écarter, reflétant la possibilité d’une première manche prudente où les deux équipes se jaugent avant le match retour décisif à Lisbonne.

Côté niçois, les bookmakers identifient plusieurs menaces offensives. Youssouf Ndayishimiye, coté à 13, pourrait être l’homme providentiel de cette soirée européenne. Sa polyvalence et son sens du but en font un danger permanent pour la défense lisboète. Mousslim Youssouf, également évalué à 13, représente une autre carte offensive majeure dans le jeu de Franck Haise.

Pour Benfica, Andreas Schjelderup cristallise tous les espoirs offensifs avec une cote attractive de 3,20. Le jeune ailier norvégien possède cette capacité à faire la différence sur un geste individuel qui pourrait s’avérer décisive dans ce genre de confrontation. Tiago Gouveia (4,00) représente une alternative crédible, tandis que Florentino Luis (9,50) pourrait surprendre depuis l’entrejeu, ajoutant une dimension offensive inattendue au milieu de terrain portugais.

Si les bookmakers voient en ce match aller un équilibre parfait, ils établissent déjà un pronostic tranché pour la qualification finale. Benfica, fort de son expérience européenne et de l’avantage du match retour à domicile, est donné largement favori avec une cote de 1,25. L’OGC Nice, malgré ses ambitions légitimes, devra réaliser un exploit (3,35) pour poursuivre son rêve européen.