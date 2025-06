Mabppé et Lewis Hamilton ensemble pour une campagne commerciale

EA Sports a réuni Kylian Mbappé et Lewis Hamilton.

Deux univers sportifs se sont croisés à Barcelone pour le lancement du dernier opus de simulation automobile d’EA Sports. L’éditeur a misé sur un duo prestigieux pour séduire un public élargi. EA Sports a orchestré une rencontre inédite entre Kylian Mbappé et Lewis Hamilton dans le cadre du lancement de F1 25.

Baptisée « Iconic Rivals », cette campagne publicitaire a été tournée à Barcelone, en marge du Grand Prix d’Espagne, plaçant les deux champions dans un affrontement virtuel sur circuit. Le concept permet aux spectateurs de découvrir les nouvelles fonctionnalités du jeu à travers le prisme de cette confrontation entre football et sport automobile.

Pas la première collaboration du genre

La collaboration s’inscrit dans la continuité des actions promotionnelles de l’éditeur. L’année précédente, EA Sports avait déjà expérimenté ce mélange des genres en associant les footballeurs Diogo Jota et Pierre-Emerick Aubameyang aux pilotes Charles Leclerc et Alex Albon pour F1 24. Cette stratégie de cross-marketing vise à attirer de nouveaux publics en exploitant la popularité respective des deux sports les plus suivis au monde.

F1 25 est disponible depuis vendredi sur PlayStation 5, Xbox Series S et PC. Le jeu intègre la technologie LIDAR pour scanner numériquement les circuits, générant des millions de points de données qui reproduisent fidèlement chaque détail des pistes. Sept circuits emblématiques – Bahreïn, Miami, Melbourne, Suzuka, Imola, rejoingnant Silverstone – ont bénéficié de cette technologie de pointe, permettant une restitution précise allant des aspérités de l’asphalte aux dimensions exactes des vibreurs.