LOSC. Les détails de la nouvelle clause de revente au contrat de Leao à l’AC Milan

Si Rafael Leao quitte l’AC Milan, le LOSC sera gratifié.

Le LOSC Lille maintient une clause de revente sur Rafael Leao malgré son transfert à l’AC Milan en 2019. Cette « sell on fee » a été renégociée en mai 2023 suite au contentieux impliquant le Sporting Lisbonne. D’après les révélations du média italien La Verità, la clause révisée prévoit un mécanisme progressif.

Pour une vente inférieure à 45 millions d’euros, le LOSC ne percevra aucun montant. Entre 46 et 51 millions d’euros, le club lillois touchera au maximum 5 millions d’euros. Au-delà de 51 millions, le LOSC recevra 20% de la plus-value jusqu’à un plafond de 100 millions d’euros. Le montant total versé au club français ne pourra excéder 14,8 millions d’euros.

Pour l’illustrer par l’exemple : pour une vente à 80 millions d’euros, le LOSC percevrait 10,8 millions d’euros : 5 millions fixes plus 20% de 29 millions d’euros nets. Au-delà de 100 millions d’euros, aucun montant supplémentaire ne sera dû au club nordiste.

L’accord initial de juillet 2019 était différent. Le LOSC ne recevait rien jusqu’à 28 millions d’euros, puis une partie variable sur les 7 millions suivants, et enfin 20% sur le reste sans limitation de montant. La renégociation fait suite au règlement du litige avec le Sporting Lisbonne.

En 2018, Rafael Leao avait rompu unilatéralement son contrat avec le club portugais après une attaque d’ultras au centre d’entraînement. Le Sporting avait obtenu gain de cause et réclamait 16,5 millions d’euros plus intérêts.

Le LOSC a réglé sa dette auprès du Sporting

L’AC Milan a confirmé dans ses comptes du 30 juin 2023 avoir renégocié les termes de la clause avec le LOSC en mai 2023. Cette modification intervient après que l’AC Milan ait versé plus de 20 millions d’euros au LOSC Lille pour régler la dette envers le Sporting. Le nouveau contrat de Leao, signé en mai 2023, avait été placé en dépôt fiduciaire chez l’avocat du joueur avec instruction de le détruire si le LOSC n’honorait pas sa dette envers le Sporting avant le 30 juin 2023.

Cette clause modifiée représente un compromis entre les trois parties. Elle permet à Milan de réduire ses obligations financières futures tout en garantissant au LOSC une participation aux plus-values potentielles sur son ancien joueur.