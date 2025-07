Liverpool. Un nouveau partenaire mondial pour les Reds

EC Markets est un nouveau partenaire global de Liverpool.

Liverpool FC a signé un partenariat pluriannuel avec EC Markets. Le courtier spécialisé dans le forex, les indices, les actions et les matières premières devient à cette occasion un partenaire officiel mondial du club anglais. Ce rapprochement offre à EC Markets une plateforme pour développer sa notoriété mondiale et présenter ses produits. L’entreprise pourra s’appuyer sur les canaux digitaux du club et sa base de supporters internationale pour toucher de nouveaux publics sur les marchés clés.

L’accord prévoit des opportunités de marques significatives au stade d’Anfield. EC Markets bénéficiera d’affichages LED en bord de pelouse et de panneaux publicitaires digitaux, vus par 504 millions de téléspectateurs par saison. Le logo EC Markets apparaîtra pour la première fois à Anfield lors du double affrontement de pré-saison contre l’Athletic Club, prévu le 4 août.

Une marque en forte croissance

Ben Latty, directeur commercial de Liverpool FC, souligne par communique que le club recherche « des partenaires qui partagent notre passion, notre ambition et notre engagement envers l’innovation ». Il se félicite d’accueillir EC Markets dans « la famille LFC« . Matthew Smith, PDG et président d’EC Markets, exprime lui son enthousiasme de s’associer avec « un club à l’histoire riche et à la portée véritablement mondiale ». Il établit un parallèle entre les ambitions d’EC Markets et la position de Liverpool comme « club de football numéro un dans la ligue la plus prestigieuse au monde ».

Pour EC Markets, ce partenariat s’inscrit dans une période de croissance mondiale. L’entreprise vise à se positionner comme « leader numéro un sur les marchés financiers », reconnue pour son innovation, sa fiabilité et son engagement envers ses clients.