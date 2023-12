Ligue 1: Paris sportifs, stats, infos de la 17e journée

Dernière journée avant la mi-temps en Ligue 1.

Noël pour qui ? A part le PSG déjà livré avec un peu d’avance d’un titre – certes honorifique -, de champion d’automne, pour tous les autres, cette dernière levée de l’année, avant la mi-temps de la Ligue 1 saison 2023-24, confère au même enjeu : prendre un maximum de points pour passer les fêtes au chaud. C’est une lapalissade, mais les marrons n’auront pas partout la même saveur, tant le niveau de pression s’intensifie, après une première moitié d’exercice totalement décousue.

En semaine et en soirée, ce 16e round pourrait être celui de tous les dangers. Sportifs pour les clubs les plus pressés par le résultat. Musculaire ou physique, aussi, de la part de joueurs pour certains émoussés par tous les efforts consentis. C’est typiquement le genre de soirée à guigne, sans bien sûr vouloir porter malheur aux acteurs sur les terrains.

Sur quel pied danser du coup, du côté des paris sportifs ? Difficile d’être affirmatif, mais ce nouveau numéro à lire ci-dessous donne une lecture intéressante du passif de plusieurs clubs opposés les uns aux autres. Comme le Losc invité à croiser le fer avec Strasbourg. Les Alsaciens campent sur deux succès consécutif, c’est une première dans leur saison. Mais l’histoire les a souvent vu courber l’échine face aux Dogues. Et d’ailleurs les hommes de Patrick Vieira ont-ils perdu à Lorient, dimanche, trois de leurs cadres sur blessures. Quand on parlait de poisse…

Top 3 des affiches de la 17e journée pour parier en Ligue 1

Lyon – Nantes

Jamais deux sans trois pour l’Olympique Lyonnais ? Mais alors, quel troisième pour les Gones ? Un troisième de succès de rang, après avoir dominé tour à tour Toulouse et Monaco ? Ou un troisième match nul consécutif concédé au FC Nantes, suite aux deux de la saison dernière ? Sur les 48 dernières confrontations entre les deux clubs, les Rhodaniens ont l’avantage avec 25 victoires, 14 nuls et 9 succès des Nantais. Quid de la prochaine opposition ? Sur Vbet, l’OL est le favori. Sa victoire vaut une cote de 1,7, le match nul est à 4,1 et 4,3 pour la cote de Nantes qui s’impose au Groupama Stadium.

Notre pronostic :

Victoire de Lyon

Montpellier – Marseille

Un classique de la Méditerranée que ce Montpellier HSC – Olympique de Marseille. Et un affrontement qui tourne souvent à l’avantage du second. A La Mosson, l’OM marque régulièrement des points, il s’y est à dix reprises et la dernière fois, pas plus tard qu’au commencement de cette année 2023, au mois de janvier (2-1). Les Phocéens ont d’ailleurs les faveurs des cotes sur Vbet, donnés gagnants à 2,06. Elle est de 3,33 pour la victoire montpelliéraine et le match nul est un peu plus lointain, à 3,63.

Notre pronostic :

Victoire de Marseille

Nice – Lens

Au 21e siècle, les matchs entre Nice et Lens sont serrés. L’attestent les statistiques de leurs confrontations à l’avantage léger des Nordistes : 9 victoires à 7 et 15 matchs nuls. Le nul, une option à ne pas écarter à l’occasion de cette 167e journée de la Ligue 1. C’est notre pronostic à la rédaction de Sportune et un scénario qui paie 3,15 fois la mise sur Vbet. Nice est le favori des cotes à 2,17 le succès du GYM et 3,45 Lens qui gagne à l’Allianz Riviera.

Notre pronostic :

Match nul

La statistique de la journée de Ligue 1

0. A presque la mi-temps de la saison de Ligue 1, le Stade de Reims n’a toujours pas concédé de match nul, 0-0. Il est à ce titre la seule équipe du championnat dans cette situation. Les cinq dernières saisons passées, ce score nul et vierge était pourtant l’une des marques de fabrique du collectif champenois qui en comptait le plus dans l’élite.

Paris sportifs : la cote du week-end

1,96, comme la cote d’une victoire de Lille sur la pelouse de La Meinau, à Strasbourg. Le club alsacien réussit bien depuis six ans aux Dogues. Il faut en effet remonter à 2017 pour le dernier revers lillois face au Racing. Sinon, sur les huit dernières oppositions, Lille en a gagné sept dont les quatre dernières, à domicile autant qu’à l’extérieur.

Bon à savoir: la liste des joueurs suspendus

Deux clubs en particulier seront fragilisés par les suspensions ce mercredi soir : l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille ; chacun accusant trois absences. Pour l’ASM, Vanderson, Wilfried Singo et Denis Zakaria manqueront à l’appel, du côté de l’OM ce sont Iliman Ndiaye, Jonathan Clauss et Renan Lodi. Ils seront deux du RC Lens, Kevin Danso et Jonathan Gradit et sur les autres terrains, Yunis Abdelhamid (Stade de Reims), Youssouf Ndayishimiye (OGC Nice), Ronaël Pierre-Gabriel (FC Nantes) et Vincent Sierro (Toulouse FC).

Calendrier complet de la 17e journée

Brest – Lorient (samedi à 21h)

Clermont – Rennes (samedi à 21h)

Lyon – Nantes (samedi à 21h)

Montpellier – Marseille (samedi à 21h)

Nice – Lens (samedi à 21h)

Paris – Metz (samedi à 21h)

Reims – Le Havre (samedi à 21h)

Toulouse – Monaco (samedi à 21h)

Strasbourg – Lille (samedi à 21h)