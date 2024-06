Les recrues les plus chères en Ligue 1 après 3 semaines de mercato

Le PSG a investi 20 M€ pour recruter le gardien Matvey Safonov, qui est à ce stade la plus chère de l’été en Ligue 1.

C’est encore très hésitant. Trop peut-être par la faite, à la fois des compétitions internationales en cours (Euro et Copa America), mais surtout des doutes qui entourent la question des droits de l’audiovisuel, alors que ce lundi 1er juillet lance officiellement la nouvelle saison 2024-2025. Du coup, le mercato de la Ligue 1, après les trois premières semaines est encore très hésitant.

Un mercato encore bien calme en Ligue 1 dans le sens des arrivées

Si bien que la majorité des opérations payantes conclues à ce stade sont des levées d’options d’achat. Mais il n’y a pas que cela. En tête de liste des recrues les plus chères de ce début en Ligue 1, on trouve Matvey Safonov. Le gardien russe de 25 ans rejoint le Paris Saint-Germain pour un montant de 20 millions d’euros, un investissement conséquent qui témoigne de la volonté du club de la capitale de renforcer son dernier rempart et de mettre en concurrence l’actuel numéro un au poste, Gianluigi Donnarumma.

L’OM a deux joueurs dans le top 4 des recrues les plus chères du moment

L’Olympique de Marseille n’est pas en reste avec deux recrues dans le top 4. Ismaël Koné, milieu canadien de 22 ans, vient tout juste d’arriver pour 17,7 millions d’euros, tandis que Bamo Meïté, défenseur central ivoirien du même âge, a été définitivement recruté pour 10,5 millions d’euros, après une saison en prêt depuis Lorient.

L’OL officialise le transfert de Said Benrahma ce dimanche

Ce dimanche après-midi, l’Olympique Lyonnais a officialisé le transfert définitif de Said Benrahma, que West Ham a prêté aux Gones depuis le mois de janvier dernier. Prochainement le FC Nantes devrait à son tour enregistrer le renfort définitif de l’attaquant Matthis Abline selon une information de L’Equipe qui évoque un transfert à 10 millions d’euros (et 2 M de bonus).

Les recrues les plus chères jusqu’ici en Ligue 1

Matvey Safonov, de Krasnodar au Paris SG = 20 M€

Ismaël Koné, de Watford à l’Olympique de Marseille = 17,7 M€

Said Benrahma, de West Ham à l’Olympique Lyonnais = 14,4 M€

Thilo Kehrer, de West Ham à l’AS Monaco = 11 M€

Bamo Meïté, du FC Lorient à l’Olympique de Marseille = 10,5 M€

Jhoanner Chávez, de Bahia au RC Lens = 4,5 M€

Morgan Sanson, d’Aston Villa à l’OGC Nice = 4 M€

Hervé Koffi, de Charleroi au RC Lens = 2,5 M€

Lasso Coulibaly, de Nordsjaelland à l’AJ Auxerre = 2 M€