Les nouvelles primes de la Ligue Europa Conférence saison 2025-2026

Soulever le trophée de la Ligue Europa Conférence rapporte 3 M€ à l’équipe. En plus de tout le reste précédemment cumulé.

Pour la quatrième édition de la Ligue Europa Conférence, l’UEFA a annoncé une dotation globale de 285 millions d’euros pour la saison 2025-26, soit une augmentation de 50 millions par rapport au cycle précédent. Cette progression témoigne de la volonté de l’instance européenne de consolider l’attractivité de sa benjamine des compétitions continentales.

Le RC Strasbourg, seul représentant français potentiel, devra d’abord franchir l’obstacle des barrages de qualification pour espérer bénéficier de cette manne financière détaillée ci-dessous. Comme la Ligue des Champions et à la Ligue Europa, la Conference League a évolué dans son format, avec une poule unique à 36 équipes.

Le RCSA devra passer par les barrages

La distribution financière s’articule autour de trois piliers. Les primes de participation représentent 40% de l’enveloppe (114 millions), garantissant à chaque club qualifié 3,17 millions d’euros, un montant stable par rapport au cycle précédent mais désormais complété par des bonus de performance renforcés. Les primes liées aux résultats sportifs captent également 40% du budget total (114 millions), avec 400 000 euros par victoire en phase de ligue et 133 000 euros par match nul.

Quand au pilier dit de « valeur », il représente les 20% restants de l’enveloppe (57 millions). Il conjugue l’ancien système market pool et le coefficient historique par une formule tenant compte à la fois des critères européens et extra-européens. Le mécanisme garantit un minimum de 86 000 euros (63 000 + 23 000) au club le moins bien classé et peut atteindre plus de 3 millions pour le mieux positionné.

Désormais, un vainqueur de la Conference League peut désormais espérer plus de 10 millions d’euros de primes cumulées, contre environ 7 millions dans l’ancien format. Pour le RCSA, une éventuelle qualification représenterait un enjeu économique majeur. Au-delà de la prime de participation garantie, un parcours honorable pourrait rapporter entre 5 et 8 millions d’euros selon le classement en phase de ligue et la progression en phases finales.

Le détail des primes de la Ligue Europa Conférence en 2025-2026

Primes de participation (total de 114 M€)

3,17 million d’euros

Montants fixe (114 M€)

Victoire en phase groupes = 400 000 €

Match nul = 133 000 €

Match de barrage = 200 000 €

Huitième de finale = 0,8 M€

Quart de finale = 1,3 M€

Demi-finale = 2,5 M€

Finalistes = 4 M€

Vainqueur = 3 M€

Classement de la phase de groupe

1er (36 parts) = 1,008 M€

2e (35 parts) = 0,980 M€

3e (34 parts) = 0,952 M€

4e (33 parts) = 0,924 M€

5e (32 parts) = 0,896 M€

6e (31 parts) = 0,868 M€

7e (30 parts) = 0,840 M€

8e (29 parts) = 0,812 M€

9e (28 parts) = 0,784 M€

10e (27 parts) = 0,756 M€

11e (26 parts) = 0,728 M€

12e (25 parts) = 0,700 M€

13e (24 parts) = 0,672 M€

14e (23 parts) = 0,644 M€

15e (22 parts) = 0,616 M€

16e (21 parts) = 0,588 M€

17e (20 parts) = 0,560 M€

18e (19 parts) = 0,532 M€

19e (18 parts) = 0,504 M€

20e (17 parts) = 0,476 M€

21e (16 parts) = 0,448 M€

22e (15 parts) = 0,420 M€

23e (14 parts) = 0,392 M€

24e (13 parts) = 0,364 M€

25e (12 parts) = 0,336 M€

26e (11 parts) = 0,308 M€

27e (10 parts) = 0,280 M€

28e (9 parts) = 0,252 M€

29e (8 parts) = 0,224 M€

30e (7 parts) = 0,196 M€

31e (6 parts) = 0,168 M€

32e (5 parts) = 0,140 M€

33e (4 parts) = 0,112 M€

34e (3 parts) = 0,084 M€

35e (2 parts) = 0,056 M€

36e (1 parts) = 0,028 M€

Du 1er au 8e = 0,4 M€

Du 9e au 16e = 0,2 M€

Classement au coefficient + parts de marché (57 M€)