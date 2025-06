Les maillots de la saison 2025-26 déjà dévoilés en Ligue 1

Nouvelle saison et nouvelle collection de maillots pour la Ligue 1.

Avec l’Olympique de Marseille ce lundi matin, il sont dorénavant sept les clubs de la Ligue 1 ayant dévoilé un jeu des maillots de leur saison 2025-2026. Et même deux pour le RC Lens qui a sorti en même temps, sa jaune et rouge tunique domicile et la verte et noire pour les rencontres à l’extérieur. Quant au promu Paris FC, il a débuté par le third.

Les maillots de la Ligue 1 2025-2026 : Stade Rennais à domicile Image 1 parmi 8

Ces sept clubs représentent quatre équipementiers : Puma (avec l’Olympique de Marseille, le Stade Rennais et le RC Lens), Nike pour le Paris Saint-Germain, Adidas avec le RC Strasbourg et le Paris FC et New Balance (LOSC Lille).

D’autres ne pourront rien officialiser avant le 1er juillet étant tenu à des contraintes contractuelles, quand bien même ont-ils officialiser la fin de leur collaboration, comme l’OGC Nice avec Le Coq Sportif, ou l’AS Monaco et Kappa. Les deux clubs voisins ont déjà communiqué sur les marques qui vont les remplacer, respectivement Kappa pour le GYM et Mizuno à Monaco, mais leur collaboration ne deviendra véritablement effective qu’au commencement de la nouvelle saison.

Neuf équipementiers pour habiller les 18 clubs de Ligue 1

Cette saison 2025-2026, neuf équipementiers se partageront les 18 équipes de l’élite du football français. Adidas est majoritaire avec quatre équipes (Olympique Lyonnais, Paris FC, Stade Brestois et RC Strasbourg), devant Puma (RC Lens, Olympique de Marseille et Stade Rennais) et Nike (Paris SG, Angers SCO et Toulouse FC) à trois équipes, suivi de Kappa (FC Metz et OGC Nice) et Macron (FC Nantes plus AJ Auxerre) et les autres à un club : New Balance (LOSC Lille), Joma (Le Havre AC), Umbro (FC Lorient) et Mizuno (AS Monaco)

